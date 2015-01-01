Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

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Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde yerini aldı.

İşte Nisan-Mayıs 2015 sayısındaki konulardan bazıları…



• Bebeğiniz doğduktan sonra pek çok şeyden seve seve feragat edebilirsiniz. Ancak söz konusu uykuysa, vazgeçmek mümkün değil. Hem kendi beden -ve tabii ki ruh- sağlığınız açısından hem de minik bebeğinizin kaliteli uyku uyuması için, uyku konusuna erkenden ve ekstra eğilmeniz gerekir. Peki neler yapabilirsiniz? Tüm öneriler Bebeğimle Elele’de...

• Bebek beslenmesinin hamilelikten önceki üç aydan itibaren başladığını biliyor muydunuz? Dr. Ender Saraç, bebek ve çocuk beslenmesinin doğrularını ve yanlışlarını yazdı, çok özel tarifler paylaştı.

• Ruh sağlığı yerinde çocuklar yetiştirmenin kuralları değişiyor. Artık sert ‘hayır’lar, iyi davranınca ödül, hatalı davranınca ceza vermek yok. Bunun yerine koyacağınız sınırlarda net olmak, bunun nedenlerini ona sakince açıklamak ve her ‘hayır’ tepkisinden sonra doğruyu göstermek var. Biraz emek istiyor ama öz güveni yerinde çocuklar yetiştirmek için buna değer.

• Bir bebek hiçbir zaman bir evliliğin kurtarıcısı olarak görülmemeli... Yeterince iyi bir karı-koca ilişkiniz var mı yoksa zayıflayan ilişki bebek gelince inceldiğini yerden kopacak mı? Bu çok önemli bir ayrıntı... Uzmanlar ilişkinizden emin olmadan anneliğe adım atmamanızı söylüyor.

• Bir kadının içinde yeni bir can büyütmesi büyük sorumluluk ve tabii ki hassasiyet gerektiriyor. Ancak hayatınızın bu çok özel aylarını endişelere boğularak geçirmek yerine doğru bilgiyi takip ederek huzurlu kalmanızda fayda var. Unutmayın, bebeğiniz tüm endişelerinizi hissediyor.

• Ah o hassas konu, cinsellik! Çocuklar soru sormaya başladı mı başlar öne eğiliyor, bıyık altından gülünüyor. Bir de beklenmedik anda odanıza girdiyse vay halimize! Bu komik manzaralar yerine ona yaşına uygun cevapları vermeye ve odanızın kapısını da gerekli durumlarda kilitli tutmaya ne dersiniz?

• Burcunuz nedir? Peki bu burcun annesinin özelliklerini biliyor musunuz? Astrolog Nesrin Özturna’nın analizlerini okuyun, annelik tarzınızı daha iyi tanıyın.

• Bebekler bazen annelerinin kucağı yerine anakucağında idare etmek zorunda... Onları en rahat, huzurlu ve güvenli hissettirecek ana kucağı modellerini mercek altına aldık.

• Bebeğimle Elele’nin okurlarına bir de hediyesi var: 50 püre kartı... Kaçırmayın!



