Bebeğimle Elele’nin Haziran-Temmuz-Ağustos sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 mama tarifi kitapçığı ile...

Sağlıktan beslenmeye, modadan hamileliğe anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:



- Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, oğlu Okan Ali'ye kavuşmak için gün sayıyor. ABD'de gitmeden hemen önce buluştuk, hamilelikten doğuma, bilinçli annelikten kaygılarımıza kadar her şeyi konuştuk.

- Adım adım yurt dışında doğum...

- Yaz hamileliği hakkında bilinmesi gerekenler...

- Hamilelik sonrası ilk estetik dokunuşlar...

- Hamilelikte cildinizi neler bekliyor, nasıl destek olabilirsiniz?

- Doğum sonrası cinsel hayatı oluruna bırakmayın.

- Doğum ve yenidoğan fotoğrafçılığının merak edilenleri...

- Sütten kesme dönemi krize dönüşmesin. Uzmanlarından öneriler...

- Yaz, güneş, D vitamini meselesi ve korunma önerileri...

- Yoksa üstün zekalı mı? Olabilir, olmayabilir de ama bu değerini hiç değiştirmez.

- En eğlenceli piknik için yiyecek ve oyun önerileri...

- Sağlıklı ve doğal beslenirken dikkat edilmesi gerekenler...

- Bebeklerimizle aramızdaki ilişkiye farklı bir bakış açısı: O neden sizin bebeğiniz oldu?

- Ebru Demirhan anlattı.

- Hamilelik yogası: Hem bedeniniz hem ruhunuz dinginleşsin.

- Dekorasyon: Evinizi bebeğe hazırlayın.