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Bebeğimle Elele'nin yeni sayısını kaçırmayın!

Bebeğimle Elele’nin Mart-Nisan-Mayıs sayısı bayilerde… Yanında sağlıklı, lezzetli, eğlenceli 50 mama tarifi kitapçığı ile...

Sağlıktan beslenmeye, modadan hamileliğe anneleri, bebekleri ve çocukları ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:

- Hamileliğin 50 keyifli adımı. Doğumdan öncesi için öneriler
- Sezaryen yöntemi ile doğum yapacak annelerin kafasına takılan sorulara yanıtlar
- Annelik depresyonu hakkında bilinmesi gerekenler
- Hamilelik döneminde  yaşanabilecek sıkıntıları hakkında her şey
- Riskli hamilelikler,  hızla gelişen tarama yöntemleri, alınabilecek önlemler
- Beslenme sözlüğü-Vitaminler ve mineraller
- Ağlatmadan uyku eğitimi
- Geniz eti büyümesi ve tedavi yolları
- Şimdi dışarıda oyun zamanı. Birlikte oyun oynamak için öneriler
- Et yemeyen çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir?
- Çocuk takip sistemlerini mercek altına aldık
- Polenlerden gıdalara alerjik reaksiyona neden olan  faktörler
- Çocuğunuzun ay burcu, anne-çocuk ilişkisinin temellerini belirliyor
- Recall Healing: Ailedeki konuşulmamış travmalar çocukların geleceğini etkileyebiliyor.
- Hayatımız Sendrom: İki yaş dönemi, erken ergenlik, ergenlik... Bu dönemlerde sakin kalabilmek çok önemli
- Boğazı çok seven Beta mikrobu zamanında kontrol altına alınmalı.

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