Bebeğiniz için organik seçimler

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Tamamen organik malzemelerden üretilen Pierre Cardin Bebek Koleksiyonu, hem bebeklerin hem de ebeveynlerin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanıyor.

Organik ürünleri bilinçli anne-babaların hemen dikkatini çeken Pierre Cardin Bebek koleksiyonundaki her parça, kumaşından düğmesine kadar doğal malzemeler kullanılarak özenle hazırlanıyor.Pierre Cardin’in 0-3 yaş grubuna yönelik, bebeklerin sağlıklı ve güvenle büyümelerini temel alan koleksiyonu, birbiriyle uyumlu ve kullanımı kolay ürünlerden oluşuyor.

Uçuk pembe, mavi ve beyaz renkleri, kullanışlı tasarımlarıyla aynı zamanda ideal bir hediye seçeneği olan Pierre Cardin bebek koleksiyonu Türkiye genelindeki seçkin bebek ürünü mağazalarında satışa sunuluyor.













