Yenidoğan bebeklerde sıkça rastlanan sağlık problemlerinden biri olan kolik nedeniyle bebekler saatlerce ağlayabiliyor.

Kolik, son yıllarda yenidoğan bebeklerde en sık rastlanan sağlık problemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kesin nedeni tam olarak saptanamayan kolik sebebiyle bebekler, saatlerce ağlayabilirken anne babalar da endişeye kapılabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Demir, yenidoğan bebeklerde kolik ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Anne babanın sigara içmesi bebeğin saatlerce ağlamasına yol açabilir

Kolik, kesin nedeni bilinmemekle birlikte bebeğin sinir ve bağırsak sisteminin tam olgunlaşmaması ya da gelişmekte olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca annenin sigara içmesi, yaşının ileri olması ve ilk bebek olma durumu diğer risk faktörleri arasında yer almaktadır. İnek sütü, protein alerjisi ve diğer alerjiler de koliğe yol açtığı düşünülmektedir.

Durdurulamayan ağlama koliğin ana belirtisi

Koliğin ana belirtisi ağlama krizleridir. 3 aydan küçük bir bebekte durdurulamayan ağlama krizleri günde en az 3 saat sürebilir. Bu tablo, haftada 3 gün ve ayda 3 haftaya yayılmaktadır. Genelde bu bebekler, akşam saatlerinde ve hemen hemen aynı saatlerde ağlarlar. Ağlama sırasında yüzleri kızarır, karınları belirgin olarak şiştir ve bacaklarını karınlarına doğru çekerler. Bazen kendilerini arkaya doğru atar gibi bazen ellerini yumruk yaparak, bazen de bacaklarını tekme atar gibi hareketler yaparak ağlayabilirler.

Tedaviye anne ve bebeğin beslenme programından başlanmalı

Kolik, genelde 4. aya doğru düzelir. Tedavisi için ise birçok alternatif bulunmaktadır ancak bunlar tüm bebeklerde aynı oranda etkili olmamaktadır. Tedavi seçenekleri şu şekilde sıralanabilir;

- Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin diyetinin düzenlenmesi,

- Mama ile beslenen bebeklerde uygun mamaların seçilmesi,

- İlaç tedavisi (Gerekmedikçe kullanılmamalıdır)

- Probiyotikler (Faydalı bazı bakteriler kullanılabilir)

- Bitki özleri

- El yordamıyla tedavi ve masaj yapılabilir

Ağlayan bebeğe “Kolik” tanısını doktor koymalı

Kolik, bebeklerde kalıcı bir hasara yol açmaz. Ancak infantil kolik adı verilen türdeki ağlama krizleri olan bebekler, en az bir kez doktor muayenesinden geçmeli ve başka bir hastalık nedeni ile ağlamadıkları kanıtlanmalıdır. Bebekte kilo alamama, halsizlik, kusma, ishal, ateş, isteksizlik veya kabızlık yoksa genelde herhangi bir tetkike gerek yoktur.

Bebeğiniz ağlama krizine girdiyse…

- Mümkün olduğunca sakin olun, gerilmeyin.

- Güler yüzle bebekle göz teması kurmaya çalışın.

- Bebeğinizi bağrınıza basarak karnını ısıtın. Bunu ütü ile ısıtılmış bez ya da ısıtma pedleri ile de yapabilirsiniz.

- Bulunduğunuz odada sakinleştirici müzikler açın.

- Bebek emziği kullanın.

- Su ve süpürge sesi bazı bebeklerin hoşuna gidebilir, unutmayın.

- Son seçenek olarak bebekle birlikte ufak bir araba yolculuğuna çıkın.

Kolik bir hastalık değildir. Bu, bebek gelişiminin ana aşamalarından birisidir. Bebeğin doktor kontrolünden sonra herhangi bir hastalığı olmadığı biliniyorsa bu konu ile ilgili süreçler sabırla ve sükunetle yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.