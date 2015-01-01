Bebek markası Suavinex hazırladığı koleksiyonlarla bebeklerin kıyafetleriyle uyumlu bir şıklık yakalamasını sağlayan ürünler sunuyor!

ARS Bebek A.Ş tarafından Türkiye’ye getirilen İspanya merkezli Suavinex, ergonomik, renkli, eğlenceli beslenme gereçleri ve aksesuarlardan oluşan zengin bir koleksiyon sunuyor.Suavinex, özgün tasarımlı ürünleriyle kendisi ve bebeği için şıklıktan vazgeçmeyen annelere hitap ederek, onların hem kendi hem de bebeklerinin kıyafeti ile şık kombinasyonlar oluşturmasını sağlıyor.Haute Couture serisinde silikon uçlu, geniş ağızlı biberonların yanı sıra; fizyolojik silikon emzik de yer alıyor. Emzikler; düz simetri tasarım, tıbbı silikon uçlu emzik, şekliyle her zaman bebeğin ağzına doğru bir şekilde yerleşiyor. Emziklerin 0-4 aylık ve 4+ aylık için seçenekleri bulunuyor.