Bebeğinizi 'alışır' korkusuyla kucağınıza almaya çekiniyorsanız yanlış düşünüyorsanız, çünkü kucağınızda olmaya ihtiyaçları var.

Hamile Koçu Ayşe Öner, yeni doğan bebeklerini kucaklarına almaktan çekinen anne ve babalara “Bebeğinizin sizin dokunuşunuza, sesinize ihtiyacı var. Bebeklerinizi kucağa alıştırın” çağrısı yaptı. Yaşam Bankası tarafından düzenlenen ‘Doğuma Hazırlık’ etkinliğine katılan ve anne adayları ile doğum öncesi ve doğum sürecinde rahatlamalarını sağlayacak nefes egzersizlerini paylaşan Öner, bu süreçte anne kadar babaya da görev düştüğüne dikkat çekti.

Bebeğin doğumla birlikte anne karnında küçücük bir yerden boşluğa düştüğünü vurgulayan Öner, “Bu sırada bebek annenin teninin kokusuna, babanın sesine ihtiyaç duyuyor. Onlarla temas etmek istiyor. Bebekler bundan mahrum bırakılmamalı” dedi.

Yalancı doğum sancısına dikkat!

Doğum öncesi yapılan nefes egzersizlerinin rahat bir doğum için büyük önem taşıdığını vurgulayan Hamile Koçu Ayşe Öner, hamilelere şu tavsiyelerde bulundu: “Bazı sancılar doğum sancılarına çok benzer ancak değildir, sakin olun. Doğumun başladığını hissettiren en önemli belirtilerden biri annenin rahat nefes almasıdır. Stres yapmayın, bebeğinize bunu yansıtmayın. Doğum zamanı mahremiyet oluşturun ve doğumun aktif zamanında hareketli olun…”

Kordon kanı önemli!

Kordon kanının önemine de vurgu yapan Öner, kordon kanının geleceğin sağlık teminatı olduğunu söyledi.