Sizin ufaklık belki bütün gece çığlık atıyor belki de sürekli etrafa gülücükler saçıyor… Aslında çok da üzerinde durmadığınız bazı davranışlar onun kişiliği hakkında ipuçları veriyor. Testi yapıp, bebeğinizin nasıl bir kişiliği olduğunu öğrenmeye ne dersiniz?
1. Bebeğiniz ne kadar iyi uyuyor?
A. Sıkça uyanır ve her defasında yanına gitmek zorunda kalırım.
B. O tam bir uykucu!
C. Eh işte. Bazen bütün gece uyur bazen de sık sık uyanır.
D. Uyku ile arası kötü sayılmaz. Fakat oyuncaklarıyla oynamayı veya cep telefonuyla ilgilenmeyi uykuya tercih eder.
2. Yemekle arası nasıl?
A. Her şeyi yer. Pırasayı bile...
B. Birkaç kaşık yese de sonra reddedebilir.
C. Denemez bile! Sevmeyeceğini nereden biliyor, hiç anlamıyorum.
D. Yediğinden fazlası üzerindedir! Yiyeceklerle oyun oynamanın daha eğlenceli olduğunu düşünüyor olmalı.
3. Yeni tanıştığı biri onu kucağına almak istedi. Nasıl tepki verir?
A. Merhaba! Yeni insanlara bayılırım.
B. Gülsem mi, ağlasam mı? Emin değilim.
C. Asla. Ben annemi istiyorum. Şimdi!
D. Saçınızı, kulaklarınızı ve burnunuzu çekebilirsem beni tutabilirsiniz.
4. Banyo zamanı! Bebeğiniz banyo hakkında ne düşünür?
A. Banyo zamanını seviyorum.
B. Hayır, olamaz!
C. Eh! Tamam.
D. Baloncukları ve ördeği verin!
5. Bez değiştirme zamanı geldi. Ne olacak?
A. Şarkı söyleyerek ve eğlenerek bezini değiştireceğiz.
B. Onu mutsuz etmemek için bezini mümkün olduğunca çabuk değiştireceğim.
C. Emin değilim. Bazen hiç sorun çıkmıyor, bazen ikimizin için de kabusa dönüşüyor.
D. Bezi değiştirmek iyi de, tam altını bağlayacağım sırada yeni beze çişini yapması hiç de hoş olmuyor!
6. Arabaya binmeyi sever mi?
A. Tabii ki!
B. Bazen.
C. Lafı bile geçse ağlar.
D. Sanırım evet. Arabada genellikle uyur.
7. Bebeğiniz rutini konusunda ne kadar esnek?
A. Çok değil. Rutinini değiştirdiğimde mutsuz olur.
B. Biraz. Küçük değişiklikler olabilir ancak büyük değişikliklerden hoşlanmaz.
C. O çok rahat. Ancak tüm rutinini değiştirirsek sorun olur.
D. Ortada eğlenceli bir şeyler varsa hiç sorun etmez.
8. Tuvaleti kullanmak için birkaç dakikaya ihtiyacınız var. Kapıyı kapattığınızda bebeğiniz ne yapar?
A. Kapıyı kapatmak mı? Ben tuvaletteyken bile yanımda olmak ister, aksi halde durmadan ağlar.
B. Emin değilim. İşimi çok hızlı bitirip, umursamadığını umuyorum.
C. İçerideyken şarkı söylersem veya neşeli bir ses tonuyla onunla konuşursam mutlu olur.
D. Birkaç dakika yalnız kalabilmesi oldukça iyi bir şey bence.
9. Market sırasındasınız ve arkanızdaki yaşlı adam bebeğinize komiklikler yapıyor. Sonra ne olur?
A. Güler. Hem de çok.
B. Gülümser ve ona tahammül etmeye çalışır.
C. Bu adam korkunç!
D. O gün nasıl bir ruh halinde olduğuna bağlı.
10. Bebeğiniz ne sıklıkla gülümser?
A. Her zaman.
B. Bazen. Ama onu güldürmek için çaba harcamalıyım.
C. İstediğim kadar değil.
D. Ne zaman komik ses tonumu kullansam…