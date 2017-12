Bebeklerin tek yaptığının yemek, uyumak ve bezini kirletmek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle düşünmenizin sebebi henüz onu yeterince tanımıyor olmanız olabilir!

Sizin ufaklık belki bütün gece çığlık atıyor belki de sürekli etrafa gülücükler saçıyor… Aslında çok da üzerinde durmadığınız bazı davranışlar onun kişiliği hakkında ipuçları veriyor. Testi yapıp, bebeğinizin nasıl bir kişiliği olduğunu öğrenmeye ne dersiniz?

1. Bebeğiniz ne kadar iyi uyuyor?

A. Sıkça uyanır ve her defasında yanına gitmek zorunda kalırım.

B. O tam bir uykucu!

C. Eh işte. Bazen bütün gece uyur bazen de sık sık uyanır.

D. Uyku ile arası kötü sayılmaz. Fakat oyuncaklarıyla oynamayı veya cep telefonuyla ilgilenmeyi uykuya tercih eder.



2. Yemekle arası nasıl?

A. Her şeyi yer. Pırasayı bile...

B. Birkaç kaşık yese de sonra reddedebilir.

C. Denemez bile! Sevmeyeceğini nereden biliyor, hiç anlamıyorum.

D. Yediğinden fazlası üzerindedir! Yiyeceklerle oyun oynamanın daha eğlenceli olduğunu düşünüyor olmalı.



3. Yeni tanıştığı biri onu kucağına almak istedi. Nasıl tepki verir?

A. Merhaba! Yeni insanlara bayılırım.

B. Gülsem mi, ağlasam mı? Emin değilim.

C. Asla. Ben annemi istiyorum. Şimdi!

D. Saçınızı, kulaklarınızı ve burnunuzu çekebilirsem beni tutabilirsiniz.



4. Banyo zamanı! Bebeğiniz banyo hakkında ne düşünür?

A. Banyo zamanını seviyorum.

B. Hayır, olamaz!

C. Eh! Tamam.

D. Baloncukları ve ördeği verin!



5. Bez değiştirme zamanı geldi. Ne olacak?

A. Şarkı söyleyerek ve eğlenerek bezini değiştireceğiz.

B. Onu mutsuz etmemek için bezini mümkün olduğunca çabuk değiştireceğim.

C. Emin değilim. Bazen hiç sorun çıkmıyor, bazen ikimizin için de kabusa dönüşüyor.

D. Bezi değiştirmek iyi de, tam altını bağlayacağım sırada yeni beze çişini yapması hiç de hoş olmuyor!



6. Arabaya binmeyi sever mi?

A. Tabii ki!

B. Bazen.

C. Lafı bile geçse ağlar.

D. Sanırım evet. Arabada genellikle uyur.



7. Bebeğiniz rutini konusunda ne kadar esnek?

A. Çok değil. Rutinini değiştirdiğimde mutsuz olur.

B. Biraz. Küçük değişiklikler olabilir ancak büyük değişikliklerden hoşlanmaz.

C. O çok rahat. Ancak tüm rutinini değiştirirsek sorun olur.

D. Ortada eğlenceli bir şeyler varsa hiç sorun etmez.



8. Tuvaleti kullanmak için birkaç dakikaya ihtiyacınız var. Kapıyı kapattığınızda bebeğiniz ne yapar?

A. Kapıyı kapatmak mı? Ben tuvaletteyken bile yanımda olmak ister, aksi halde durmadan ağlar.

B. Emin değilim. İşimi çok hızlı bitirip, umursamadığını umuyorum.

C. İçerideyken şarkı söylersem veya neşeli bir ses tonuyla onunla konuşursam mutlu olur.

D. Birkaç dakika yalnız kalabilmesi oldukça iyi bir şey bence.



9. Market sırasındasınız ve arkanızdaki yaşlı adam bebeğinize komiklikler yapıyor. Sonra ne olur?

A. Güler. Hem de çok.

B. Gülümser ve ona tahammül etmeye çalışır.

C. Bu adam korkunç!

D. O gün nasıl bir ruh halinde olduğuna bağlı.



10. Bebeğiniz ne sıklıkla gülümser?

A. Her zaman.

B. Bazen. Ama onu güldürmek için çaba harcamalıyım.

C. İstediğim kadar değil.

D. Ne zaman komik ses tonumu kullansam…





Değerlendirme

Küçüğünüz tam bir hayat kaynağı. Nereye giderse gitsin neşe saçar, gülümsemek ve yeni insanlarla iletişim kurmak için çabalar. O herkesin sahip olmak isteyebileceği bir bebek. Gerçekten şanslı bir annesiniz ve emin olun diğer anneler de sizin için böyle düşünüyor. O oyun oynamaktan beslenen bir bebek. Uykusu sorunsuz, güzel yemek yiyen ve uyumlu bir bebeğe sahip olmak zor ama şanslısınız! Tebrikler! Umarız büyüyünce de böyle devam eder.Bir gün hep kucağınızda olmak istiyor, ertesi gün onu kucağınıza almaya çalışsanız ağlıyor. Dün yaptıklarınız işe yarasa bile bugün hiçbir işe yaramıyor! İşte karşınızda karmakarışık bir bebek! “Bazen tatlı, bazen ekşi ama her zaman şirin” onun sloganı olabilir. İstedikleri her an değişebilecek olsa bile, ne istediğini bilmesi iyi bir şey aslında. İyi haber şu ki biraz çabalarsanız kısa sürede konuşmayı öğrenecek. Ancak o zamana kadar biraz daha peşinden koşturacaksınız.“Bebek olmak zor!” Yani o böyle düşünüyor olmalı. İnsanlar ona sevimlilik yapmaya çalışsa da o bunların hiçbiriyle ilgilenmiyor. Uyku mu? Kimin ihtiyacı var? O, bütün gece ağlamayı tercih eder. Yemek? İstediğini, istediği zaman yiyebilir. Ne var bunda? Bebeğinizin huysuzluğunun alında yatan tıbbi bir neden olabilir. Bu nedenle bir çocuk doktoru ile görüşmenizde fayda var. Eğer tıbbi bir sorun yoksa şanslısınız, bebeğiniz sadece minik bir huysuz. İyi haber; insanlar değişir, özellikle de bebekler!“Ce-eeee oyunu şimdiye kadarki en komik şey. Her zaman! Ve babamın yüzünün o hali, gerçekten çok komik!” Bebeğinizin mükemmel bir mizah anlayışı var. Çevresiyle ilgileniyor ve insanları izlemekten zevk alıyor. Ne zaman bir zıpırlık yapacağını asla tahmin edemezsiniz. Uyku zamanları biraz sorunlu olabilir. “Duvarda ilginç bir gölge var, oyuncak ayım nerede, beni biraz daha gıdıklasana…” gibi bahaneler uydurabilir. Ama gülmek bulaşıcıdır, bu yüzden keyfini çıkarın! Sadece bütün gece sürmesine izin vermeyin. Ne de olsa yarın tekrar oynamak için enerjinizi toplamanız gerekecek.