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Bebek cildi için organik badem özlü şampuan

Bebek cildi için organik badem özlü şampuan

Bebeğin hassas ve narin cildi için besleyici nemlendirici, cilde zarar vermeyen bebek şampuanı seçmek gerekir. Hipp Babysanft Bebek Şampuanı, hassas bebek cildi için gerekli nemi ve korumayı sağlar.

İçerisinde özel organik badem yağı içerir. Hassas ve nazik bir şekilde temizleme sağlar, ayrıca göz yakmaz. Cilde uyumlu Ph değerine sahiptir. Hassas bir saç derisi için idealdir. İçerisinde organik badem özü bulunur. Cilt uyumluluğu dermatolojik olarak onaylanmıştır. Mineral yağ, esansiyel yağ, renklendirici, koruyucu, PEG içermez, paraben ihtiva etmez.

Organik badem özü, kontrollü organik olarak elde edilen olgun bademlerden sağlanmaktadır ve içeriğinden dolayı en yüksek kaliteye sahip cilt bakım ürünlerinden birisidir. Cildin yenilenmesinde ve korunmasında özellikle yararlı olan doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Organik badem özü özellikle hassas ve kuru ciltler tarafından iyi tolere edilir ve bebek cilt bakımında tercih sebebidir.’

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