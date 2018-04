Bebek kameraları

Evet, her an yanında olamazsınız! Ama yanında değilken bile gözünüz arkada kalmayacak. Çünkü bebek kameranız miniğinizi her an gözünüzün önünde tutacak. Peki hangisi?

Yazı: Elif Girgin



Teknolojinin sonsuz bir hızla gelişmesiyle birlikte her geçen gün hayatımız kolaylaşıyor. Önceleri sadece bebek telsizleri aracılığıyla seslerini duymakla yetinirken, şimdi kameralardan onları izleyebiliyor; cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ekranında sürekli gözümüzün önünde tutabiliyoruz. Bebek kameraları sayesinde; uyandı mı, ağladı mı, üstü mü açıldı, keyfi yerinde mi, acıktı mı hatta ateşi mi var, öğrenmek mümkün! Bu noktada tam olarak ne istediğinizi bilmenizde fayda var. Çünkü sadece ev içinde bebeğinizi izlemenize olanak sağlayan kameraların yanı sıra çok daha akıllı ürünler de mevcut. Bu ürünler sayesinde işteyken ya da dışarıdayken, internet olan her yerden bebeğinizi canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Piyasada birçok markanın farklı özellikteki ürününü bulmak mümkün. Ancak hatırlatmakta fayda var, bebek telsizlerine göre çok daha teknolojik olan bebek kameraları için biraz daha fazla para ödemeniz gerekecek. İnternetten iyi bir araştırma yaparak dilediğiniz ürünü uygun fiyata ya da cazip kampanyalarla alma şansınız olabilir. Biz sizin için bir araştırma yaptık.