Bebekle tatil

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Bebeğinizle ilk tatile hazırlanıyorsanız, tatil valizinizi hazırlarken acil durumlara karşı önleminizi almayı da unutmayın!

Bebeğinizle tatile çıkarken yanınıza her zamankinden daha fazla şey almanız gerekir. Onun başına gelebilecek ve acil müdahale etmeniz gereken durumlar için çeşitli ilaçları yanınıza almanız sizi rahatlatabilir. İşte ihtiyaç listeniz...

• Termometre

• Yara bandı

• Pişik kremleri

• Elastik bandaj

• Sinek kovucu losyon ve oda ilaçları

• Ağrı kesici şurup

• Burkulmalara karşı krem

• Cımbız

• El feneri

• Alerji ve yanık kremi

• İshal ilacı

• Antiseptik solüsyon