Bebeklerle ilgili sorularınızı uzmanlar cevapladı...

Bebeğim henüz bir aylık. Geceleri sık sık emmek için uyanıyor. Ancak bir süre emdikten sonra uyuyakalıyor. Onu uyandırmamak için gazını çıkarmadan yatırıyorum. Sakıncası var mı?

Bebekler emerken hava yuttukları için bu hava, onları rahatsız edebilir ve sanal tokluk hissi verebilir. Bu yüzden özellikle yenidoğan bebeklerin dik tutulup sırtlarına vurularak gazlarının çıkartılması gerekir. Kendilerinin gaz çıkartması mümkün olan ve gece emerek uyuyan, şiddetli gaz sancısı çekerek ağlayarak uyanmayan bir bebek için bu işlem çoğu kez gereksizdir. Gece uyuyakaldıktan kısa bir süre sonra uyanarak çığlık atıp ayaklarını karnına çekerek ağlayan bir bebeginiz varsa emzirdikten sonra o uyurken bir süre için yüz üstü yatırabilir; sırtını sıvazlayarak gaz çıkartmasına yardımcı olabilir, rahat olduğundan emin olduktan sonra tekrar sırt üstü pozisyonuna çevirerek yan yatırabilirsiniz.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevinç Tugay

Bebeğim henüz iki haftalık. Onu nasıl yatırmam en sağlıklısı?

Yüzüstü uyumak bebekte ani ölümlerin ve kalça çıkığının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Sırt üstü yatırmak, en doğru yatış pozisyonu. Ancak ilk üç ay kafa çok yumuşak olduğu için hiç sağ ve soluna yatmayan bebeklerin zamanla kafalarının arkaları düzleşir. Sadece sağ ya da sol tarafa yatırılırsa da kafada ve yüzde simetri bozuklukları oluşur. Doğru olan her emzirme sonrası ayrı pozisyonda yatırmaktır. Ayrıca bebeklerde fizyolojik reflü ilk aylarda sık görüldüğü için yatağının altına, baş kısmını biraz yükseltecek bir şeyler koyabilirsiniz. Yastık kullanımını ise biryaşına kadar önermiyoruz.

Memorial Şişli Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak

Üç aylık bir oğlum var. Memeyi almayı reddettiği için sütümü sağarak veriyorum. Bu durum süt verimimi düşürür mü?

Sütü bir cihaz yardımıyla sağmak ile bebeğin memeyi direkt olarak emmesi arasında hiçbir fark yoktur. Süt verimini asıl azaltan şey emzirme veya sağma işlemlerinin düzenli olarak yapılmamasıdır. Süt miktarını arttırmak içinse düzenli olarak sıvı tüketmeniz çok önemli. Emziren annelerin günde 3-3.5 litre sıvı tüketmeleri gerekiyor. Unutmayın; emzirme döneminde yapılan diyetler de süt miktarının ciddi oranda azalmasına neden oluyor. Özellikle kaliteli karbonhidrat kaynaklarının başında gelen tam tahıllı ürünleri tüketmek ve aşırıya kaçmadan tüketilen rezene çayı da süt artışına olumlu katkıda bulunur.

Emsey Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Canan Yılmaz Torun



