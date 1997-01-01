Bebeğiniz ile geçireceğiniz ilk yaz mevsimi ise ne yemesi konusunda endişeli davranıyor olabilirsiniz. Fakat yaz aylarında çok daha keyifli ve sağlıklı beslenmesi mümkün. Diyetisyen Gizem Şeber yaz mevsiminde bebeğiniz için tercih edebileceğiniz sağlıklı besinleri açıklıyor.
Küçük kırmızı
meyveler: Böğürtlen ve kiraz;
içerdikleri antioksidanlar sebebi ile küçük büyük herkes için son derece
sağlıklı besinler. Potasyum açısından da zenginler. Böylelikle terleme ile
kaybedilen minerallerin vücutta dengesini de sağlıyorlar. Ancak kirazın
çekirdeklerini çıkarmayı unutmamanız gerekiyor.
Karpuz: Çekirdeklerini ayırmayı unutmamanız gereken bir başka meyve. Potasyum ve genel sağlık açısından önem taşıyan laykopenden zengin. Ayrıca günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına da destek oluyor. Karpuzu püre veya içecek haline getirerek vermeniz de mümkün.
Muz: Yaş kış fark etmeden bebeklerin en sevdiği gıdaların başında
gelen muz iyi bir karbonhidrat ve potasyum kaynağı. Muzu muz olarak tüketmekten
sıkılan bebekler için evde hazırlanacak muz dondurması ile bebeğinizi ilk
dondurması ile tanıştırmanız da mümkün.
Armut: Alerji yaratma ihtimali en düşük meyveler sınıfında yer alan
armut özellikle kabızlık sorunu çeken bebekler için son derece sağlıklı bir
seçim. Armut, içerdiği mineraller açısından da bebek beslenmesinde önemli.
Balık: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile özellikle zihin gelişiminde önemli rol oynar. Bazı bebeklerin balığı sevmesi veya alışması daha zordur, o nedenle değişik tarifler ile sunmak önemlidir.
Kırmızı et: Bebekler ilk 9 aylarını tamamladıktan sonra yaz kış fark etmeden beslenmelerinde mutlaka bulunması gereken besinlerden biri kırmızı ettir. Çünkü kırmızı et hem demir hem de protein yönünden en zengin içerikli besinlerin başında gelir.
BALIK KEKİ
Malzemeler: 1 adet orta boy patates, 1 küçük boy havuç, 1 tatlı kaşığı tereyağı, ½ çay bardağı süt, 60 gram somon
Yapılışı: Fırını 180
derecede ısıtın. Havuçları küp küp doğrayıp soğuk suda haşlayınız. Patatesleri
haşlayınız ve süt ve tereyağı ile püre haline getiriniz. Havuç ve patates
püresini harmanlayınız. Somonu çift taraflı olarak tavada pişirip küçük
parçalara ayırınız. Karışıma ilave edip birkaç kez daha karıştırınız. 15 dakika
önceden ısıtılmış fırında pişiriniz.
MUZ DONDURMASI
Malzemeler: 1 adet muz, 2-3 dondurulmuş böğürtlen, 1 tatlı kaşığı toz vanilya
Yapılışı: Muzları soyun,
buzlukta yağlı kağıt üzerinde dondurun. Donmuş olan muzları, böğürtleni ve
vanilyayı blenderdan geçirin. Kase ile servis edin.
PİŞMİŞ ARMUT PÜRESİ
Malzemeler: 1 iri armut
Yapılışı: Armutu yıkayın,
soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Fırında uygun sıcaklıkta yumuşayıncaya kadar
pişirin. Fırından aldıktan sonra çatalla ezin ve uygun sıcaklığa geldiğinde
servis edin.
BİFTEK PÜRESİ
Bu tarif sebze, baklagil ve tahıllarla karıştırılacak bir taban tariftir.
Malzemeler: 100 gramlık
biftek, 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı: Zeytinyağında
bifteği mühürledikten sonra, fırında suyunu kaybetmeyecek şekilde 10 dakika
daha pişirin. Pişirme işlemi sonrasında çok küçük parçalara ayırın. Bebeğiniz
daha çiğnemeye başlamamışsa blenderdan geçirin veya çift çekilmiş kıyma
kullanın.