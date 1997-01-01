Yaz aylarında bebeğinizin beslenmesi nasıl olmalı? Ne yemesi konusunda endişeleriniz varsa bu önerilere göz atın...

Bebeğiniz ile geçireceğiniz ilk yaz mevsimi ise ne yemesi konusunda endişeli davranıyor olabilirsiniz. Fakat yaz aylarında çok daha keyifli ve sağlıklı beslenmesi mümkün. Diyetisyen Gizem Şeber yaz mevsiminde bebeğiniz için tercih edebileceğiniz sağlıklı besinleri açıklıyor.

Küçük kırmızı meyveler: Böğürtlen ve kiraz; içerdikleri antioksidanlar sebebi ile küçük büyük herkes için son derece sağlıklı besinler. Potasyum açısından da zenginler. Böylelikle terleme ile kaybedilen minerallerin vücutta dengesini de sağlıyorlar. Ancak kirazın çekirdeklerini çıkarmayı unutmamanız gerekiyor.

Karpuz: Çekirdeklerini ayırmayı unutmamanız gereken bir başka meyve. Potasyum ve genel sağlık açısından önem taşıyan laykopenden zengin. Ayrıca günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasına da destek oluyor. Karpuzu püre veya içecek haline getirerek vermeniz de mümkün.

Muz: Yaş kış fark etmeden bebeklerin en sevdiği gıdaların başında gelen muz iyi bir karbonhidrat ve potasyum kaynağı. Muzu muz olarak tüketmekten sıkılan bebekler için evde hazırlanacak muz dondurması ile bebeğinizi ilk dondurması ile tanıştırmanız da mümkün.

Armut: Alerji yaratma ihtimali en düşük meyveler sınıfında yer alan armut özellikle kabızlık sorunu çeken bebekler için son derece sağlıklı bir seçim. Armut, içerdiği mineraller açısından da bebek beslenmesinde önemli.



Balık: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile özellikle zihin gelişiminde önemli rol oynar. Bazı bebeklerin balığı sevmesi veya alışması daha zordur, o nedenle değişik tarifler ile sunmak önemlidir.

Kırmızı et: Bebekler ilk 9 aylarını tamamladıktan sonra yaz kış fark etmeden beslenmelerinde mutlaka bulunması gereken besinlerden biri kırmızı ettir. Çünkü kırmızı et hem demir hem de protein yönünden en zengin içerikli besinlerin başında gelir.





BALIK KEKİ

Malzemeler: 1 adet orta boy patates, 1 küçük boy havuç, 1 tatlı kaşığı tereyağı, ½ çay bardağı süt, 60 gram somon

Yapılışı: Fırını 180 derecede ısıtın. Havuçları küp küp doğrayıp soğuk suda haşlayınız. Patatesleri haşlayınız ve süt ve tereyağı ile püre haline getiriniz. Havuç ve patates püresini harmanlayınız. Somonu çift taraflı olarak tavada pişirip küçük parçalara ayırınız. Karışıma ilave edip birkaç kez daha karıştırınız. 15 dakika önceden ısıtılmış fırında pişiriniz.

MUZ DONDURMASI

Malzemeler: 1 adet muz, 2-3 dondurulmuş böğürtlen, 1 tatlı kaşığı toz vanilya

Yapılışı: Muzları soyun, buzlukta yağlı kağıt üzerinde dondurun. Donmuş olan muzları, böğürtleni ve vanilyayı blenderdan geçirin. Kase ile servis edin.

PİŞMİŞ ARMUT PÜRESİ

Malzemeler: 1 iri armut

Yapılışı: Armutu yıkayın, soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Fırında uygun sıcaklıkta yumuşayıncaya kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra çatalla ezin ve uygun sıcaklığa geldiğinde servis edin.

BİFTEK PÜRESİ

Bu tarif sebze, baklagil ve tahıllarla karıştırılacak bir taban tariftir.

Malzemeler: 100 gramlık biftek, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Zeytinyağında bifteği mühürledikten sonra, fırında suyunu kaybetmeyecek şekilde 10 dakika daha pişirin. Pişirme işlemi sonrasında çok küçük parçalara ayırın. Bebeğiniz daha çiğnemeye başlamamışsa blenderdan geçirin veya çift çekilmiş kıyma kullanın.