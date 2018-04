Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Besin alerjisi, gıdaların bazı parçalarının vücut tarafından yabancı olarak algılanması sonucu bağışıklık sisteminin bir yanıtı olarak ortaya çıkıyor ve emzirme dönemi dahil her yaşta görülebiliyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Beslenme sonrasında ortaya çıkan ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı; hapşırma, bulantı, kusma, aşırı gaz, nefes darlığı, hırıltı gibi şikayetler bebeğinizde besin alerjisinin habercisi olabilir. Gerek emzirme gerekse ek besin döneminde kapıyı çalabilen besin alerjilerinde bir an önce teşhis koyup bebeğinizi bu gıdalardan uzak tutmak elinizde… Konuyu uzmanlarına sorduk. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Alerjisi Bölümü’nden Prof. Dr. Nazan Tomaç, “Son 10-15 yılda yüzde 18-20 artarak, yaklaşık 10 çocuktan birinde besin alerjisi şikayeti olduğu çeşitli kaynaklarda bildiriliyor. Besin alerjisinde vücut, gıdaların bazı parçalarını ‘yabancı’ olarak algılıyor ve bağışıklık sistemi savunmaya geçiyor. Bu gıdaya karşı ‘IgE’ dediğimiz antikorlar üreterek reaksiyon veriyor ve alerjik şikayetler başlıyor” diyor. Acıbadem International Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Ersoy da modern çağın getirdiği imkanların; yani her meyve-sebzeye yılın her mevsiminde ulaşılabilmesinin, çeşit çeşit ambalajlı ürünlerin alerjiyi tetiklediğini söylüyor. Dr. Ersoy öncelikle, emzirme döneminde annenin de yediklerine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak, “Anne sütüyle beslenen bebeklerde de besin alerjisi görülebilir. Annenin yedikleri arasında bulunan alerjen besinler anne sütü yoluyla bebeğe geçer. İnek sütü dışında daha az sıklıkta yumurta, yer fıstığı, fındık gibi kuruyemişler de anne sütünden bebeğe geçerek alerji yapabilir” diyor. Anne sütüyle beslenen bebekte annenin yediği besinlerden herhangi birine karşı alerjiden şüphelenilirse, bu besinin annenin diyetinden çıkarılması gerekiyor. Dr. Ersoy, “Bebeğinde besin alerjisi olan anneler anne sütü verirken bu alerjen besini tüketmekten sakınmalı. Bunu sağlamak için de yedikleri her besinin içeriğini sorgulamalılar. Ayrıca ambalajlı gıdaların mutlaka etiketlerini okuyarak içindeki maddeleri öğrenmeli ve bunu bir alışkanlık haline getirmeliler” sözleriyle önemli bir noktanın altını çiziyor. Dr. Nazan Tomaç ise, “Alerjik hastalıklarda genetik yatkınlık da önemli. Ailede alerjik hastalıklar varsa bebekte besin alerjisi riski artıyor” diyor. Dr. Tomaç’a göre besin alerjilerinin yüzde 90’ı sekiz besinle ortaya çıkıyor; inek sütü, yumurta, soya, buğday, yer fıstığı, ceviz, balık ve kabuklu deniz ürünleri... Ancak bu besinler beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebiliyor, “Toplumumuzda en sık alerji yapan besinler inek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz, mercimek, buğday ve et. Susam, soya, nohut ve balık da daha seyrek alerji yapıyor. Bir yaşından küçük bebeklerde yumurta akı, inek sütü, soya, buğday ve mercimek alerjileri görülüyor. Daha büyüklerde ise et ve kuruyemiş alerjileri sıklaşıyor.”



Bebeğinizde besin alerjisi belirtileri varsa paniğe kapılmadan gerek kendi yediklerinizi gerekse ona yedirdiklerinizi gözden geçirin ve şüphelendiğiniz besinden 3-4 ay uzak durun.



Belirtiler kızarıklıkla başlıyor

Prof. Dr. Nazan Tomaç belirtileri şu şekilde sıralıyor: “Beslenme sonrası birkaç saat içinde cildinde kızarıklık, döküntü, kaşıntı oluşması, burun akıntısı, hapşırık, karın ağrısı, bulantı ve kusma, bazen kanlı olabilen ishal, aşırı gaz, nefes darlığı, hırıltı ve öksürük… Bu belirtilerin besin zehirlenmesi veya besinin tolere edilememesi gibi durumlarda da olabileceği bilinmeli, şüpheli durumlarda doktora danışılmalı. Besin yendikten hemen sonra belirti vermeyen egzama, kabızlık gibi durumlar daha seyrek olur ve tanıyı geciktirebilir. Besin alerjisi belirtileri genellikle hafif şiddettedir ancak çok nadiren solunum güçlüğü, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü ve bayılma gibi ciddi boyutlarda olabilir ve hastaneye başvurmak gerekebilir.”



Besin alerjilerinin yüzde 90’ı şu sekiz besinle ortaya çıkıyor: İnek sütü, yumurta, soya, buğday, yer fıstığı, ceviz, balık ve kabuklu deniz ürünleri...