Kendi gözünüzden bile sakındığınız bebeğinizin gözleri özel ilgiyi hak ediyor. Hiçbir belirtiyi gözden kaçırmamak için çocuklarda en sık rastlanan göz hastalıklarını tanıyın.

Yazı: Elif Girgin/Bebeğimle Elele



Bazen bebeğinizin gözündeki basit bir çapaklanma çok canınızı sıkar, bazen de hiç önemsemediğiniz bir belirti aslında çok önemli olabilir. Ne zaman ne yapmanız gerektiğini bilmek ise hem sizi rahatlatır hem de miniğinizi…

“Bebeklerde görme taramaları ve göz muayeneleri ileride çocuğun okul başarısını etkileyebilecek ya da ciddi görme problemleriyle sonuçlanabilecek çeşitli durumların saptanması için çok gerekli. Dikkatli bir muayene ile katarakt, göz tansiyonu (glokom), retinoblastoma (göz tümörü), şaşılık gibi durumları ayırt etmek mümkün” diyen Acıbadem Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Coşar, bebeklerde görülebilecek göz problemleri, hangi problemin neye işaret edip, nasıl tedavi edileceği ve bebeklerin göz sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili sorularımızı yanıtladı.



Bebeklere göz muayenesi hangi dönemden itibaren yapılmalı?

Gözlerin tüm sağlam bebek ve sağlam çocuk muayenelerinde değerlendirilmesi gerekiyor. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin ilk aydan sonra yapılan muayenesinde göz sağlığı normal bulunursa 1,5 yıl sonra ayrıntılı muayene yapılmalı. Prematüre bebeklerin doğumdan bir ay sonra rutin göz doktoru muayenelerine başlanması gerekiyor. Bebek ve küçük çocuklarda gözün kayma açısı, göz bebekleri arasındaki mesafe gibi ayrıntılı ölçümler, göz muayenesi ve numara tespiti artık uzaktan kamera sistemi ile gerçekleştirilebiliyor. Bu da muayenenin oldukça rahat yapılabilmesini sağlıyor.

Bebeklerde en sık rastlanan göz problemleri neler?

Bebeklerde ve çocuklarda en sık gözyaşı kanal tıkanıklığı, konjenital (doğuştan) glokom ve katarakt, konjenital şaşılık, göz tümörleri, miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme kusurları ve göz enfeksiyonları gibi problemlere rastlanıyor.

Göz hastalıklarında genetik faktörler ne derece etkili?

Yapılan bilimsel araştırmalar göz problemlerinde genetik ve çevresel faktörlerin aynı oranda etkili olduğunu gösteriyor.

Bebeklerde görülen göz hastalıklarının tedavisi nasıl yapılıyor?

Katarakt, glokom, göz içi tümörler gibi anatomik nedenlere dayanan göz hastalıklarında genelde tek çözüm ameliyat oluyor. Prematüriteye bağlı retina problemlerinde lazer tedavisi yapılabiliyor. Mikrobik göz hastalıklarında uygun antibiyotik ve ilaçlar veriliyor. Alerjik durumlarda antialerjik ve bazen kortizonlu damlalar kullanılıyor. Gözlük ihtiyacı belirli numaraların üstündeyse gözlük takılması tavsiye ediliyor.

Bebeklerde miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme kusurları ne zaman ortaya çıkıyor?

Bebekler ve küçük çocuklar genellikle hafif hipermetropturlar, yani yakını iyi göremezler. Yaşla birlikte göz büyüdükçe hipermetropi azalır. Miyopi ise genellikle 8-12 yaşında ortaya çıkar. Ergenlik döneminde vücudun hızlı gelişmesi gözleri de etkilediği için miyopi hızlı bir şekilde artar. Genellikle 20 yaş civarında sabitleşir.

Astigmatizma ise genellikle korneanın doğal yuvarlak yapısının yumurta gibi oval bir şekle dönüşmesinden kaynaklanan bir kırma kusurudur. Göze gelen ışınlar her açıda eşit kırılmazlar. Bu nedenle cisimler çarpık ve/veya bulanık gözükür. Astigmatizma tek başına veya miyop ya da hipermetropla birlikte olabilir.

Hipermetrop ya da miyopi gibi durumlar düzenli muayene sırasında kolaylıkla belirlenebilir. Her iki durumda da uygun numaralı gözlükler kullanılarak erken yaşta müdahale yapılarak göz numaralarının ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmak mümkün.

Hemen gözlük takmak şart mı?

Göz numarasının ilerlemesini durdurmak için tanı konduktan sonra düzenli şekilde gözlük takmak gerekiyor. Aksi durumda problemlerde ilerleme görülebiliyor.

Yakından televizyon izlemek, bilgisayara, tablete, telefona çok bakmak gerçekten gözleri bozar mı?

Son beş yılda yapılan araştırmalar çok uzun süre yakından televizyon izlemenin ve çok uzun süre bilgisayar ekranına bakmanın miyopi üzerinde etkisi olduğunu gösteriyor. Bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerin ekranlarından yayılan yapay ışık ve bunlara uzun süre yakından bakan çocuklarda miyopinin de yüzde 80’lere varan oranda arttığı tespit edildi.

Anne-babalar bebeklerinin göz sağlığını nasıl kontrol edebilir?

Anne-babaların ilk bir aydan sonra bebeğin göz fonksiyonlarını takip etmesi, bebeğin kendileri ile göz kontağı kurup kurmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Bebek bu ilişkiyi kuramıyorsa veya gözünde dıştan fark edilecek bir renk ve şekil farklılığı varsa doktora başvurulması gerekiyor. Bebeklerin gözlerindeki şaşılık ve görme kusurları ilk aydan sonra bebek büyüdükçe ortaya çıkar. Bu dönemde kontrol edilmesi gerekir. Ara sıra bebeğinizin gözlerini sırayla kapatarak görmesini kontrol edin. Tek taraflı görme problemi varlığında, bebeğiniz gören gözünü kapadığınızda ağlayacak ve elinizi itmeye çalışacak, diğer gözünü kapadığınızda ise tepki vermeyecektir.

