Bebekler ve çocukların gelişimi için son derece önemli olan D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışığı. Bu nedenle çocuğun sadece yazın değil kışın da güneşten faydalanması gerekiyor.

Vücudun D vitamini gereksinimi, büyük ölçüde güneş tarafından sağlanır. Kemiklerin ve özellikle dişlerin güçlenmesi için D vitamini son derece önemli. Ancak, bebekler ve çocukları yaz ve kış g��neşinden faydalandırmanın da kuralları var. Yazın çocukların güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneşte kalması fayda yerine zarar verirken; kış güneşi ise son derece yararlı. Bu nedenle kışın da çocuklarınızın D vitaminini doğal yollardan alması için onları eve kapatmayın ve kışın da çocuğunuzun güneşten faydalanmasını sağlayın. Güneşli günlerde camın arkasından değil, açık havada güneşlendirin.

Güneş ışığının faydaları

İçimizi ısıtan güneş ışığının yararları saymakla bitmiyor. Vücudun D vitamini ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan güneş ışığından yazın da kışın da faydalanmamız gerekiyor. Özellikle bebekler ve gelişme çağındaki çocukların yazın olduğu kadar kışın da diş ve kemik gelişimi için son derece önemli olan D vitaminin doğal olarak güneşten almaları önemli. Ancak bu tek başına yeterli değil. Sağlıklı bebekler ve çocuklar için D vitamini takviyesi şart. Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Evrim Şenkal, D vitaminin vücutta kalsiyum dengesinin sağlanması ve kemik sağlığında etkin rol oynadığını söylüyor. D vitaminin vücuttaki kalsiyum ve fosfor dengesini sağladığını anlatan Şenkal, "D vitamini kemik ve kasların sağlığı için gereklidir. Yapılan son çalışmalar D vitamini eksikliğinin, tip 1 diyabet, barsak hastalığı, duygu-durum bozuklukları, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, meme, prostat, barsak gibi kanserler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, besin alerjileri, astım gibi rahatsızlıklar da düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir" diyerek D vitamini alımıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Balık D vitamini deposu

D vitamininin karaciğerde ve böbrekte metabolik olarak aktif formlarına dönüşen bir ön hormon. D3 vitamini ciltten ultraviyole ışınları yani güneşin yararlı ışınlarını alarak vücutta çözülerek faydalı hale dönüşüyor. D2 vitamini, bitkilerde bulunan ve diğer diyetle aldığımız şekli. En çok balık (somon, sardunya, uskumru), balık yağı, karaciğer, et ve yumurta sarısında bulunuyor. Besinler D vitamini ile güçlendirilmediğinde ya da takviye D vitamini alınmadığında diyetle alınan D vitamini %10'un altında kalıyor. Bu nedenle Amerika'da süt ve süt ürünleri, portakal suları, ekmek, tahıllar ve formül mamalar D vitamini ile güçlendirilmiş.

Anne karnından itibaren D vitamini

Bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı gelişim için D vitamini desteği önemli. Gebelik döneminde de hem annenin hem de bebeğin sağlığı için D vitamini takviyesi yapılması gerekiyor. Bütün gebelerin ve bebeklerin günde 10-15 dakika süre ile kol ve bacakları açık şekilde gün ortasına yakın saatlerde güneş ışınlarından faydalanması gerekiyor. Ayrıca yeterli güneş görmeyen veya D vitamini yetersizliği bakımından riskli bir yaşam şekli olan annelere gebeliklerinin son üç ayında D vitamini verilmesi gerekiyor.

3 damla D vitamini

Bebeğin dünyaya geldikten sonra ilk aylarından itibaren D vitaminini ihtiyaç duyduğunu söyleyen Şenkal, bebekler için D vitaminini önemini şöyle anlatıyor;

‘’Bebeklere yaşamın ilk haftasından itibaren D vitamini verilmelidir. Süt çocukluğu döneminde bebeklerin ana besin kaynağını anne sütü oluşturuyor. Bebekler anne sütü ile D vitamini ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. Anne sütünün 1 litresinde 12-60 IU D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 IU olan gereksinimini karşılamamaktadır. Benzer şekilde bu dönemdeki bebeklerin aldığı diğer besinlerde de D vitamini yetersizdir. Bu yüzden, hayatın ilk haftasından itibaren anne sütü veya zorunlu sebepler yüzünden formül mama alan tüm bebeklere en az bir yaşına kadar günde üç damla D vitamini uygulanması gerekiyor."

Camdan geçen güneş ışığı faydasız

D vitamini takviyesi sadece vitaminlerle ve besinlerle sağlanamıyor. Güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D vitamini sentezini %95 oranında azaltıyor. Camdan geçen güneş ışınları ise D vitamini sentezi için uygun değil.

Bebekler ve gebeler için tavsiyeler

Ailelerin yaşam şekilleri (kültürel nedenlerle bebeklerin çok fazla dışarı çıkartılmaması, evlerin balkonsuz olması gibi) ve hava kirliliği de bebeklerin yetersiz güneş görmesine neden oluyor. Bütün gebelerin ve bebeklerin günde 10-15 dakika süre ile kol ve bacakları açık şekilde gün ortasına yakın saatlerde güneş ışınlarından faydalanması gerekiyor. Bebeklere yaşamın ilk haftasından itibaren D vitamini verilmeli. Ayrıca yeterli güneş görmeyen veya D vitamini yetersizliği bakımından riskli bir yaşam şekli olan annelere gebeliklerinin son üç ayında D vitamini takviyesi gerekiyor.