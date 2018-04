Ebeveynler çocuklarının vitamin ve mineralden zengin, sağlıklı, dengeli beslenmesine büyük özen gösteriyor.

Bunların nasıl olması gerektiğinde Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Tanyeli, gıdaları tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıralıyor:



• Yiyeceklerin hepsinin iyi pişmiş olmasına özen gösterin.



• Kızartma yöntemini az tercih edin.



• Pişirilen besinleri hemen tüketin, arta kalanları sonraki öğünlere bırakmayın.



• Sebze ve meyveleri klor tabletlerinin kullanıldığı sularda veya 1 litre suya 2 yemek kaşığı sirke koyarak, 15-20 dakika beklettikten sonra akan suyun altında çok iyi yıkayın.



• Çürük, ezik, patlak meyve ve sebzeleri almayın. Taze ve mevsiminde olanları tercih edin, kabuklarını soyarak tüketin. Katkılı ve hormonlu yiyecek-içeceklerden uzak durun.



• Ambalajı bozuk ürünler ile konserve besinleri tercih etmeyin. Özellikle kapağı kabarık konservelerden uzak durun.



• Yumurtayı 10 dakikadan fazla kaynatmayın.



• Baharat gibi lezzet vericileri yemeklerinize pişirme esnasında katın, sonradan ilave etmeyin.



• Yemek hazırlamada temiz ve cam kaplar kullanın. Tahta kesim aletlerinin bakteri oluşumunu artırdığını unutmayın.



• Bulaşıkları mümkünse bulaşık makinesinde, en yükse ısıda (70 C) yıkayın.



• Yiyeceklerinizi günlük alın, alışverişin çok olduğu marketleri tercih edin. Besinlerin son kullanma tarihini kontrol edin.



• Özellikle süt ve süt ürünlerini UHT ya da pastörize olarak, tek kullanımlık alın.



• İyi pişmiş gözleme, börek, tost gibi besinleri mikrodalga fırında bir kere ısıtarak tüketin. Yine de mümkün olduğunca mikrodalga kullanmayın.



• Günde en az 2.5-3 litre su için. Suyunuzun mümkünse cam şişelerde olmasını tercih edin.



SAÇ VE TIRNAKLARI BESLEYİN

Güçlü saçların ve tırnakların temeli çocuk döneminde atılıyor. Her gün yaklaşık 0.6 cm uzayan saçlarda, altı yaş sonrası dinlenme-dökülme dönemi başlıyor. Günlük ortalama 50-100 saç telinin dökülmesinin sınır olduğunu belirten Uzm. Dr. Eneida Kote, kaliteli, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmak için düzenli beslenme, vücudu strese sokan hastalıkları kontrol etmenin önem taşıdığını belirterek, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:



• Karbonhidrat ağırlıklı hazır yiyecekler çocuklarda mat, kırılgan saç ve tırnak oluşumuna neden oluyor.



• Sebze ve meyveden zengin beslenmek gerekiyor. Özellikle turuncu, sarı renkli olanlar, C vitamininden zengin çilek, turunçgiller, koyu yeşil renkli sebzeler ile domates, saçların kırılmasını engelliyor.



• Koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan E vitamini saçın kalitesini artırıyor.



• Silika içeren pancar ve baklagiller de saçların daha güçlü olmasını sağlıyor.



• Her gün biotin, manganez ve B vitamini içeren yumurta yemek saç sağlığı için önem taşıyor.



• Beyaz unlu yiyeceklerden uzak durmak, tam tahılların tercih edilmesi saç büyümesinde rol oynuyor.



• Demir ve çinko eksiklikleri saç dökülmesine neden oluyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Hastalıklardan korunma kalkanı yazı linki için TIKLAYINIZ