Çocukların gelişimi için vitamin ve minerallere ihtiyaç vardır.

• Demir: Eksikliği veya fazlalığı halinde önemli klinik problemler ortaya çıkabiliyor. Oksijenin taşınması ve depolanması, elektron taşınması, hücre büyümesi ve çoğalmasında, esansiyel reaksiyonların katalizinde kullanılan yaşam için vazgeçilmez olan bu elementin eksikliği birçok fonksiyonu etkileyen sistemik bir bozukluk oluyor. Demir eksikliğinde gelişen anemi, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma, solukluk, dilde ağrı, tat alma duyusunda azalma, tırnaklarda kırılma ve çizgilenme, ağız köşelerinde yara gibi yakınmalarla kendini gösteriyor. Soğuk el ve ayaklar, baş dönmesi, dil ağrısı, diş şişmesi, göğüs ağrısı da görülebilecek diğer belirtiler arasında yer alıyor.



Demirden zengin gıdalar; dalak, karaciğer, kırmızı et, yumurta, balık, baklagiller, mercimek, pirinç, yulaf, yeşil sebze çiğ, patates, fındık, fıstık, meyve, süt, pekmez, bira mayası, buğday kepeği, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, darı, maydanoz, yer elması, ceviz, tavuk olarak sıralanıyor.



• Çinko: Vücudunuzun her hücresinde bulunan bu mineral, bağışıklık sistemine büyük destek veriyor. Hücre yenilenmesinde payı olduğu için cildi güzelleştirip, tırnakları sertleştiriyor ve saçı kuvvetlendiriyor. Sivilceye karşı da çok etkili bir mineral olan çinko, A vitaminini harekete geçirip, mikrop öldürücü etkisiyle sivilcelerin kaybolmasını sağlıyor. Besinlerle yeteri miktarda çinko alınmazsa pek çok sorun ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayıp, enfeksiyonlara karşı direnç azalıyor, yaraların iyileşmesi güçleşiyor. Saçlar daha kolay kırılıyor ve uçlarda çatallanmalar oluyor. Soğuk eller ve ayaklar, koklama ve tat alma duygusunun sınırlı olması, tırnaklarda beyaz lekeler de çinko azlığının diğer belirtileri arasında sayılıyor. Çinkodan zengin gıdalar; istiridye, peynir, sığır eti, sütsüz çikolata, kuru fasulye, yumurta, mısır, Bbrüksel lahanası, karides ve brokoli olarak belirtiliyor.



• Selenyum: Sağlık için gerekli olan temel minerallerden biri olsa da az miktarda selenyuma ihtiyaç duyuluyor. Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin hücreye verdiği zararı önlemeye yardımcı oluyor. Tiroit fonksiyonunun düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminde önemli rol oynuyor. Eksikliği halinde herhangi bir hastalığa yol açmasa da hipotiroidizm ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi olanlarda klinik tablonun ilerlemesine neden olabiliyor. Ay çekirdeği, deniz ürünleri, tavuk-hindi eti, kırmızı et, yumurta ile mantarda bol miktarda bulunuyor.



• Flor: Kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunan önemli bir eser element olan flor, diş minelerinin güçlenmesini sağlayarak, çürükleri önlüyor. Kemiklerinizin güçlenmesine yardım eden bu mineral, kemik erimesi ve kırılmalarını da engelliyor. Somon ve karides başta olmak üzere deniz ürünlerinde, tavuk, kırmızı et, çay, sardalya ve uskumruda bolca bulunuyor.



• İyot: Tiroit hormonları iyot ile yapılıyor. Bu nedenle vücut için önem taşıyor. Zihinsel fonksiyonlarda, enerji ve kilo almada, normal büyüme ve gelişme, beyin ve sinir sisteminin normal çalışması, vücut ısısı ve enerjisinin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Eksikliği erken evrede belirti vermezken, hipotiroidiye yol açtıktan sonra bulgu vermeye başlıyor. Diğer belirtileri arasında; depresyon, isteksizlik, zihinsel gelişim zorluğu, algı azalması, guatr, aşırı kilo almak, cilt kuruluğu, kabızlık ve yorgunluk yer alıyor. En çok iyotlu tuz, deniz ürünleri, inek sütü, yoğurt, kefir, yumurta, peynirde iyot bulunuyor.



