Direksiyonda anne var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Anne Direksiyonda’ projesi direksiyon başındaki annelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi ve duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Siz de aracınıza ‘Dikkat, bebek var!’ uyarısı yapıştırmaktan fazlasını yapmaya ne dersiniz?

Yazı: Burçin Öztınaz



‘Anne olduktan sonra zorlaşan şeyler listesi’ hazırlamak istesek duraksamadan onlarca madde çıkartabiliriz! Listenin üst sıralarında yer alacaklardan biri yemek yemekse diğeri de kesinlikle otomobil kullanmak olur. Öyle ki en usta şoför annelerin bile bebeğiyle trafiğe ilk çıkma deneyiminde epeyce zorlandığını biliriz. Siz direksiyonun başındayken bebeğinizin ağlaması, emziğinin düşmesi, biberonu istemesi, en fenası da kusması! Peki otomobilinize yapıştırdığınız ‘Dikkat! Bebek var’, “Arabada prenses var’ çıkartmaları, sizce diğer şoförlerin duyarlı olmasını sağlıyor mu? Yoksa “Arabada bebek var, sakın çarpmayın” algısını yaratmaktan öteye gitmiyor mu?



New York’u aştım, İstanbul’da korktum

Bebekle hem yurt dışında hem Türkiye’de otomobil kullanmış ve aradaki farkı gözlemlemiş olan Vloggeranne Berna Kasapoğlu Serdarlı, “Oğlum bir yaşındayken ABD’deydim. Yabancı bir ülkede sürekli adres aramanız gerekiyor. Annelik deseniz o da ilk! Yine de New York’un karmaşık olduğu sanılan trafiğinde araba kullandım, eyaletler arası uzun yol yaptım. Hiç sıkıntı, stres yaşamadım. Aradan zaman geçti, İstanbul’a döndüm. Fark ettim ki nur topu gibi bir de İstanbul trafiği fobim olmuş. İkinci bebeğim Selin büyürken hiç trafikte araç kullanamadım. Ela doğduktan sonra üç çocukla toplu taşıma ve taksi beni zorlamaya başladı. Taksilerde bebekler için oto koltuğu yok, toplu taşıma deseniz üç çocukla çok zor. Fobiyi aşmanın tek yolu korktuğum şeyin üstüne gitmekti ve ben de öyle yaptım” diyor ve şimdilerde başlattığı ‘Anne Direksiyonda’ projesi ile işte tüm zorluklara dikkat çekmeyi, tüm sürücülerin direksiyondaki anneler konusunda farkındalığını artırmayı hedefliyor.



