Dişleri çıkıyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Diş çıkarma döneminde bebeğinize destek olun...

Süt dişlerinin oluşumu, daha bebek anne karnındayken başlıyor. Anne adayının gebeliği sırasında geçirdiği hastalıklar ve beslenme biçimi doğacak bebeğin ileride diş problemi yaşamasını tetikleyebiliyor. Süt dişlerinin oluşumu, bakımı ve bebeklerin diş çıkarırken yaşadığı sıkıntıların önceden bilinmesi şart.



Süt ön kesici dişler gebeliğin dördüncü ya da beşinci ayında oluşmaya başlıyor. Süt köpek ve süt azı dişleri ise beşinci ya da altıncı ayda oluşuyor. Çok ender olarak yeni doğan bir bebekte, alt ön bölgede sürmüş ya da sürmekte olan diş görülebiliyor. Bu tür dişlere netal diş deniliyor. Bunlar, diş şeklinde olmayıp inci şeklinde de görülebiliyor. En kısa zamanda bu dişlerin oradan alınması gerekiyor. Çünkü bu dişler tam bir diş yapısına sahip değil. Diş sallanabiliyor ve bebek dişi yutabiliyor. Ayrıca bu dişler bebeğin anneyi rahatça emmesini de engelliyor.



Süt dişleri ne zaman çıkıyor?

6-9 aylıkken: Alt ve üst ön kesici dişler

9-12 aylıkken: Üst ve alt yan kesici dişler

15-18 aylıkken: Birinci azılar

18-21 aylıkken: Köpek dişleri

30 aylıkken: İkinci azılar



