Anne adaylarına özel bu yazımızda doğum çantası nasıl hazırlanır, doğum çantasında neler olması gerekir sorularına yanıt verdik. Hem anne hem bebek için hazırlanması gereken 2 tipte çantayı ve içeriklerini de sizlerle paylaştık. Biliyoruz anne-baba olmaya hazırlanmak elbette stresli bir iş ama en azından önden gerekenleri hazırlamak gibi şeylerle kendinizi rahatlatmanız mümkün.

Hamileliğinizin sonlarına doğru yaklaştığınızda ve büyük gün gelip çattığında panik olmamak mümkün değil. Ama kendinizi güvende hissetmek ve heyecanı azaltmak için yapabilecekleriniz var, nefes teknikleri öğrenmek, önemli numaraları hazırda bulundurmak ya da doğum çantası hazırlamak gibi. Vaktinde hazırlanmış bir doğum çantası anne adaylarını son derece rahatlattığı gibi hastanede de konfor sağlar.



Peki her doğum çantasında olması gerekenler nedir diye merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.



Size kolaylık olması açısından yazıda 2 tipte doğum çantası hazırlamak için liste paylaştık. Biri bebek için gerekenlerin olduğu doğum çantası, diğeri ise anne adayı için doğum çantası...



Doğum Çantası Hazırlama Zamanı

Çantanın içeriğinden önce doğum çantasının ne zaman hazırlanacağı büyük önem taşıyor. Genellikle hamileliğin 32’nci haftasında, yani doğumdan 4 hafta önce hazırlanması önerilir ki prematüre doğum olursa bir de çanta hazırlama paniği ile uğraşmak zorunda kalmayın. Hamileliklerin çok büyük çoğunluğu için bu zamanlama okeydir, sadece ikiz bebek veya daha erken doğum riski varsa biraz daha erken hazırlamayı düşünebilirsiniz.





Doğum çantası ne zaman hazırlanmalı?





Anne İhtiyaçları İçin Doğum Çantası Hazırlama

Hem bebek hem anne için doğum çantası hazırlanacağından çok gereksiz eşya taşımamak büyük önem taşıyor. Giderken belki o kadar da sorun olmayabilir ama dönerken bir yanda bebek bir yanda onca eşya aldığınıza pişman olmamak için hastane ile önden konuşmak çok faydalı olabilir.



Hangi hastanede doğum yapacaksanız size sunduğu imkanları önceden bilmenizde fayda var. Birçok hastane anneye ve bebeğe gereken eşyaları sağlıyorlar, bunların listesini önceden alırsanız çantanızı gerekmeyecek eşyalarla doldurmamış olursunuz.



Anne doğum çantasında olması gerekenler listesine gelecek olursak;

- 2 gecelik, 1 pijama, 1 sabahlık. Emzirme rahatlığı açısından önden düğmeli tercih edebilirsiniz.

- Rahat ve sıcak tutacak bir terlik, 2-3 çift çorap ve mevsime göre bir şal veya hırka.

- En az 2 atlet ve 3-4 adet rahat külot veya lohusa külodu, 1 paket doğum sonrası hijyenik pet.

- 2 tane emzirme sutyeni, göğüs petleri ve göğüs ucu kremi.

- Fotoğraf makinesi, telefon, şarj cihazı, hatta power bank.

- Önemli adres ve telefonların olduğu bir liste veya defter.

- Islak mendil, diş fırçası, tarak, toka, deodorant, krem vs...

- Kirli çamaşır torbası.

- Ziyaretçiler için kolonya, çikolata, rulo havlu, peçete vs...

- Doğum sonrası eve giderken giyilebilecek rahat kıyafetler (mevsime göre).

- Nüfus cüzdanı, sigorta kartı ve gebelik döneminde yapılan tetkik sonuçlarınız...

- Küçük bir miktar nakit para.





Anne doğum çantasına neler olmalı?





Bebek Doğum Çantasında Olması Gerekenler

Bebek için doğum çantasına koymanız gerekenler hastanede kalış süresi ve doğum şekline göre değişkenlik gösterir. Normal doğumda 2 gün içinde eve dönebilirken, sezaryen doğumda bu süre 3 veya 4 güne çıkabilir.



Anne çantası hazırlarken belirttiğimiz gibi çantayı hazırlamadan evvel hastane ile konuşup doğumdan sonra bebeğe ne sağlıyorlar onları öğrenirseniz, bu listeden o maddeleri çıkartabilirsiniz.



- Bebeğinizin hastane çıkış kıyafetleri mevsime ve kalış sürenize göre değişir. Havaya göre üstüne giydireceğiniz tek giysi normalde bebek için yeterlidir.

- Yaz aylarında ince bir üst ve şapka, ellerine eldiven ve alt bezi yeterlidir. Soğuk mevsimlerde doğum yaptıysanız buna ek olarak bir de battaniye almanız gerekir.

- Eğer doğum sonrası hastanede çok kalmanız gerekecekse bebeğinizin kaka yapma ihtimaline karşı yedek bir hastane çıkış takımı alabilirsiniz.

- Yedek çorap, şapka ve eldiven (Hastane çıkış setlerinde normalde bir tane bulunur).

- 1-2 tane yedek çıtçıtlı body veya iç zıbın.

- Önlük ve 2-3 tane kusmuk bezi.

- Bebek bezi. Bu belki de en önemli madde. En az 10 tane yeni doğan bebek bezi bulundurmanızı öneririz.

- Bebek cildine uygun ıslak mendil, pişik kremi ve kirli torbası.

- Araba koltuğu ya da ana kucağı.



Doğum çantası nazır hazırlanır ve doğum çantasında hem anne hem bebek için olması gerekenler nedir sizin için derledik. Sağlıklı ve kolay bir doğum dileriz.

