Doğum çantasında neler olmalı?

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Doğuma giderken hastane çantanızda neler olmalı? Son dakika aksiliklerinin önüne geçmek için hemen listeyi inceleyin!

Sizin için:

• Hamilelik ve doğum takip dosyanız

• Sigorta kartınız

• Emzirmeye uygun gecelik

• Sabahlık

• Ped

• Terlik

• Çorap

• İç çamaşırı

• Toka

• Diş fırçası ve macunu

• Emzirme sutyeni

• Meme ucu için krem

• Islak mendil

• Kirli çamaşır torbası

• Fotoğraf makinesi

• Kamera

• Tarak

• Anı defteri

• Misafir için şeker/çikolata sepeti

• İhtiyacınız olan şarj aletleri



Bebek için:

• Bebek yatağı için çarşaf

• Bebeğiniz için 5-6 çift tulum

• En az 3 çift minik, yumuşak çorap

• Yelek

• Başlık

• Eldiven

• Bebek mendili

• Battaniye

• Alt değiştirme örtüsü

• Salya için omuz örtüsü

• Ana kucağı ya da araba koltuğu

• Yenidoğan bebek bezi

• Bebe yağı, şampuan ve pudra

• Bebeğinizin ilk banyo havlusu