Doğuma giderken hastane çantanızda neler olmalı? Son dakika aksiliklerinin önüne geçmek için hemen listeyi inceleyin!
Sizin için:
• Hamilelik ve doğum takip dosyanız
• Sigorta kartınız
• Emzirmeye uygun gecelik
• Sabahlık
• Ped
• Terlik
• Çorap
• İç çamaşırı
• Toka
• Diş fırçası ve macunu
• Emzirme sutyeni
• Meme ucu için krem
• Islak mendil
• Kirli çamaşır torbası
• Fotoğraf makinesi
• Kamera
• Tarak
• Anı defteri
• Misafir için şeker/çikolata sepeti
• İhtiyacınız olan şarj aletleri
Bebek için:
• Bebek yatağı için çarşaf
• Bebeğiniz için 5-6 çift tulum
• En az 3 çift minik, yumuşak çorap
• Yelek
• Başlık
• Eldiven
• Bebek mendili
• Battaniye
• Alt değiştirme örtüsü
• Salya için omuz örtüsü
• Ana kucağı ya da araba koltuğu
• Yenidoğan bebek bezi
• Bebe yağı, şampuan ve pudra
• Bebeğinizin ilk banyo havlusu