Azra Rakıcıoğlu markasının hikayesini anlatıyor.





Çocuklar için bile olsa, özel tasarım işler her zaman dikkat çekiyor. Şu sıralar en beğendiğim ayakkabılar da, Azra Rakıcıoğlu’nun elinden çıkma, el boyaması, özel tasarım ayakkabılar. Sadece ayakkabı da yapmıyor Rakıcıoğlu. Kıyafet ve çocuk odalarına da renk katıyor. İşte kendisinin ağzından markanın hikayesi...Bir kızım bir de oğlum var. Kızım giyim konusunda iki yaşından itibaren inanılmaz seçici. Ben de özellikle ayakkabı konusunda zorlanmaya başladığım bir dönem kendi kendime dedim ki, “Niye düz renk bir ayakkabı alıp üzerine sevdiği bir şey çizmiyorsun?” Böyle yapınca tam istediği gibi oldu ve ayakkabıyı ayağından çıkarmadı.Kızım ayakkabıyı çok sevince bunun mutluluğuyla yaptığım ayakkabıyı sosyal medya hesaplarımdan paylaştım ve her taraftan ‘biz de istiyoruz’ şeklinde istekler yağmaya başladı. Böylece Deyda Shoes doğdu.Her ayakkabıdan sadece bir tane çiziliyor, aynı temayı birkaç kişi seçse bile, mutlaka farklı bir dizayn yapıyorum.