Eğlenceli pastalar

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eglencelipastalar.blogspot.com ile tanışın.

Sosyal paylaşım siteleri, bloglar, internet siteleri; zaten yaratıcı olan anneleri daha bir yaratıcı yaptı sanki! Dikkatimizi çekmeyi başaran bloglardan biriyle tanıştırmak istiyoruz sizi şimdi: eglencelipastalar.blogspot.com! Şahane pastalar dikkat çekmeyecek gibi değildi doğrusu. Bu müthiş hikayeyi yazan ve yöneten isme; Başak Ayan’a hikayenizi anlatın dedik, şunları söyledi: “Ev hanımıyım. Üniversiteyi bitirip iş hayatına balıklama bir dalış yaptıktan kısa bir süre sonra evlendim. Şimdi iki tane baldan tatlı çocuğum var. Geçen sene bu zamanlarda benim lokumlara doğum günü partisi yapmak istediğimde acı bir gerçekle karşı karşıya geldim. Anlaştığım parti evi, doğum günü pastası organizasyonunun bana ait olduğunu söylediklerinde hemen iyi bir pastaneye koştum. Duyduğum fiyat karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. ‘Acaba denesem yapabilir miyim?’ diye düşündüm... Ve yaptım. Şimdi pastalarımı sizlerle paylaşıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum!” Bize sorarsanız hemen ‘tık’layın çünkü bu pastaların ana malzemesi anne sevgisi...