Emzirirken bunlara dikkat!

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Bebeğinizi kucağınıza aldığınız andan itibaren onu en iyi şekilde beslemek için yeni bir savaşa giriyoruz. Peki emzirirken hem kendimiz hem de bebeğimiz için önemli olanları biliyor muyuz?

Emzirmek gebelikten korur

Emzirmek gebelikten kısmen korur. Ancak gece gündüz düzenli emzirenler için bu durum daha geçerlidir. Yine de emziren kadınların doktor kontrolünde doğum kontrolü uygulaması gerekiyor.



İlaç veya sigara kullanırken bebek emzirilmez

Annenin aldığı bazı ilaçlar süt yapımını baskılayabilir. Ayrıca bebek emzirirken sigara içilmemesi gerekir ancak vazgeçemeyen tiryakilerin günde altı adetten fazla sigara içilmesi süt yapımını azaltabilir.



Emzirirken bütün doğum kontrol hapları kullanılmaz

Doğum kontrol haplarının içindeki hormonlar emzirme yoluyla bebeğe geçeceğinden emziren annelere daha çok rahim içi araç kullanımı önerilir.



Annenin yedikleri sütün tadını etkiler

Çeşitli aromatik kokulu ve gaz yapan gıdalar, çay ve kahve anne sütünden bebeğe geçerek rahatsızlık verebilir.



