Bebeğimle Elele Dergisi ve Sanofi geçtiğimiz günlerde The Ritz Carlton Hotel’de düzenlediği etkinlikte cemiyet, sanat ve basın dünyasından devetlilere probiyotiklerin önemini anlattı.

Geçtiğimiz günlerde The Ritz Carlton Hotel’de yer alan Bleu Lounge’da gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy ve Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen yaptı. Ece Vahapoğlu, Ayşe Tolga, Zeynep Mansur, Duygu Boztepe gibi tanınmış isimlerin katıldığı buluşmanın teması ‘Enteresan Gerçekler’di.





Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen’in konuşması davetliler tarafından ilgiyle dinlendi. Prof. Dr. Özen; “Probiyotikler, çocuklarda ishal başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine yardımcı oluyor. Üstelik yapılan birçok yeni araştırma probiyotiklerin, antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkabilecek yan etkilerine karşı da koruyucu olabileceğini gösteriyor. Bu sebeple antibiyotik kullanımı esnasında yanına probiyotik eklemek yan etkilerini azaltacaktır ve de aynı zamanda kronik hastalıkların oluşumunu engelleyecektir. Bu yüzden probiyotik kullanımı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyük önem taşıyor” dedi. Sanofi’nin 50 yılı aşkın süredir çeşitli ülkelerde kullanılan probiyotiği Enterogermina’nın da konuklara tanıtıldığı toplantı sonunda Prof. Dr. Metehan Özen konukların sorularını cevapladı.

Enterogermina’nın diğer probiyotiklerden en büyük farkı, canlı spor formunda olan tek probiyotik ürün olması. Spor formda oluşu, Enterogermina’ya kullanım ve saklama kolaylığı sağlıyor. Sıcak içeceklerle birlikte kullanılabiliyor, buzdolabında saklanması gerekmiyor ve seyahat ederken ürünü taşımanın bir sakıncası yok.

