Bebeğiniz için seçtiğiniz en sağlıklı ve taze besinleri saklamak konusundaki bilgileri hatırlamakta da fayda var.

• Eğer bebeğinizin mamasını önceden hazırlayıp buzdolabına koyduysanız sadece yiyeceği miktarı çıkarıp ısıtın.



• Ufaklık mamasının tamamını bitirmezse kalanı buzdolabına geri koymayın, sonraki öğünde vermeyin.

• Mikrodalga fırınlar ile ilgili hala netleşmemiş bilgiler var. Kimi zararsız olduğunu söylüyor kimi evinden içeri sokmuyor.

• Bebeğiniz için hiçbir riski göze almak istemiyorsanız mamasını mikrodalga fırında ısıtmayın.

• Isıtmak için uzun süre mutfak tezgahında bekletmeyin. Bu sırada bakteri oluşumuna neden olabilirsiniz. Ocağın üzerinde ısıtmak en iyisi.

• Buzdolabındaki mamayı en fazla iki gün muhafaza edin. Ama en iyisi miktarları az tutup günü gününe mama hazırlamak.

• Buzdolabınızın durumu da bebeğinizin sağlığını doğrudan etkiliyor. Buzdolabını düzenli olarak temizleyin, çok doldurmayın ve derecesinin çok düşük olmamasına dikkat edin.

• Mamalara katacağınız et ürünlerini donduruyorsanız bebeğiniz için minik paketler hazırlayıp öyle dondurun. Her seferinde minik bir paket çözdürün. Çözdürmeyi tezgah, radyatör vb. üzerinde yapmayın. Derin dondurucudan alt rafa zamanında indirerek çözdürmek en doğrusu olacaktır.