Göz muayenesini ihmal etmeyin

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Türkiye’de her üç çocuktan birinde uzak veya yakını görme sorununa rastlanıyor. Bu durum çocukların hayatlarının her alanındaki başarılarını olumsuz etkileyebiliyor. Aman dikkat! Geç kalmamak çok önemli...

Tedavisi yapılmamış veya geç kalınmış göz bozukluklarının ilerleyen yıllarda tedavisi son derece güç. Ufaklığı göz doktoru ile tanıştırmanın belki de zamanı gelmiştir. İleride psikolojik ve fizyolojik problem yaşamaması için göz bozukluğunun erken teşhisi çok önemli. Dünyagöz Etiler Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Elvan Yalçın göz sağlığı hakkında bilmemiz gerekenleri anlattı...



Çocuklarda, düzenli göz muayenesi ne kadar önemli?

Ailelere, okul yaşına gelen çocuklarını muhakkak düzenli olarak doktora götürmelerini öneriyoruz. Bu sayede bir veya her iki gözde görme azlığı problemi, buna neden olan hastalıklar ve şaşılık erkenden tespit ediliyor. 0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini korumak için mümkünse doğumdan hemen sonra, yoksa 6-12 aylıkken, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gerekiyor.



Bebeklerin ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Erken doğmuş bebeklerde doğumdan sonra 4-6 hafta arasında mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Yani bebeğin 36’ıncı haftadan önce mutlaka göz muayenesinin yapılması gerekiyor. Yeni doğan tüm bebeklerin ilk bir ay içinde göz muayenesinin yapılması Prematüre Retinopatisi dahil, birçok göz hastalığı, göz tansiyonu, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı ve şaşılık gibi zamanında tanısının konması ve başarılı tedavi olanağını sağlaması açısından önemli.



ÇOCUKLARDAKİ GÖZ HASTALIKLARI VE BELİRTİLERİ NELER?

Görme bozukluklarının görülme sıklığı yaşa bağlı olarak artıyor. Göz tembelliği, şaşılık, miyopi, hipermetropi ve astigmat çocuklarda en sık görülen sorunlar. Erken doğan yani prematüre bebeklerin ise problemleri çok daha farklı ve büyük boyutlarda olabiliyor, bu nedenle bebek ve çocuklardaki göz problemlerinin erken tanısı çok büyük önem taşıyor.

• Göz kayması

• Göz kapağı düşüklüğü, göz yaşarması

• Çapaklanma

• Şişlik

• Bir gözü kapayarak bakma

• Çok yakından okuma

• Televizyonu yakından izleme

• Gözlerini kısarak bakma

• Okuduğu yeri kaçırma

• Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma

• Baş ağrısı

• Sakarca davranış

• Dalgınlık

• Başı bir yana eğerek bakma

• Sık sık gözleri kaşıma

• Bebek üç aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama.



