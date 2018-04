Gözünüz arkada kalmasın

Aylardır bebeğinizi kucağınızdan eşiniz bile zor aldı. Anneniz bile dokunsa bir şey olacak endişesiyle geri almak için beklediniz. Onun kokusunu içinize çektikçe daha da çekesiniz geldi. Maalesef ayrılık vakti geldi, çattı! Şimdi ne yapacaksınız?

Yazı: Nilgün Yıldız



İş sizi beklese de minik bebeğinizi bırakmak elbette kolay olmayacak. İlk günler belki ağlama krizlerine girecek belki de her beş dakikada bir evi arayıp iyi olup olmadığını öğreneceksiniz. Biliyoruz bu durum çok zor fakat inanın her çalışan anne bu sahneleri yaşıyor. Önemli olan bu psikolojiden bir an önce kurtulmak ve eski iş hayatınıza dönerken bebeğinizi de ihmal etmemeyi başarmak. Peki nasıl yapacaksınız?



Geri dönüş başlarken

Yeni doğum yapmış birçok anne için işe dönüş zor bir dönem oluyor. Çünkü bebeğini evde bırakıp gitmek birçok kadına suçluluk duygusu yaşatıyor. Aynı zamanda bebeğinden uzak olmak da üzülmesine neden oluyor. Eğer siz de bebeğinizi bırakıp işe gitmekte zorlanıyorsanız işe gitmeden önce neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.



Esnek davranın

İşe dönmeden önce müdürünüzle ya da iş yeri sahibinizle konuşun. Yeni doğum yaptığınız için çalışma saatlerinizin daha sınırlı olduğunu belirtmelisiniz. Eğer daha fazla çalışmanız isteniyorsa bu durumda işlerinizi evden yapabileceğinizi belirtin.



Bebek bakımı

Bebeğinizi emanet ettiğiniz kişi de çok önemli. İşe başlamadan önce bakacak kişinin bebek bakımında sizin istediğiniz kurallara uyacağından emin olmalısınız. Böylece kapıdan çıkarken gözünüz arkada kalmaz.



İşe başladığınızda planlama

Tam evden çıkarken bebeğiniz hasta olabilir ya da bakıcınız trafikte sıkışıp geç gelebilir. Bu durumda iş yerinde size destek olacak biri olmalı. İşlerinizi emanet edeceğiniz bir çalışma arkadaşınız olursa her şey daha kolay olacaktır.



Çalışma saatleri

Eskiden neredeyse iş yerinde yatıp iş yerinde kalkıyor olabilirsiniz. Fakat artık durum değişti. Evde sizi bekleyen bir bebeğiniz var ve bu nedenle işten mümkün olduğunca erken çıkmaya gayret göstermeli, gerekirse görüşmelerinizi ve yazışmalarınızı evden yapmalısınız.



Yardım isteyin

Zor bir dönemden geçtiğinizi çevrenizdeki herkes biliyor ve her konuda size destek olacaklarından emin olabilirsiniz. Bu nedenle ailenizden, arkadaşlarınızdan yardım istemeye ve zor durumda kaldığınızda onlara koşmaya çekinmemelisiniz.



Özlemi dindirin

Bebeğinizi özlemekten bir türlü vazgeçemiyor, bebeğinizi her düşündüğünüz an gözlerinizde yaşlar birikmeye başlıyorsa bu durumu tersine çevirebilir ve onu düşündükçe kocaman bir gülümseme yaratabilirsiniz. Nasıl mı? İlk olarak masanızın etrafına hatta bilgisayarınızın ekranına küçük sevgilinizin fotoğrafını koyarak işe başlayın. Onu özledikçe güzel fotoğraflarına bakar ve sakinleşirsiniz. Bebeğiniz aklınıza geldikçe evi arayıp, nasıl olduğunu öğrenebilir, konuşamasa bile sesini duydukça rahat edebilirsiniz.



Zaman yaratın

Hem işte hem de iş çıkışında evde çalışmak bir de anne olunca oldukça zor olabiliyor. Bu durumda bebeğinize zaman ayırmak da daha önemli bir hal alıyor. Eğer düzenli bir plan yaparsanız bebeğinizle daha kaliteli ve daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Eğer işten eve geldiğinizde yaklaşık bir saatinizi sofra hazırlamakla geçiriyorsanız sofrayı kurduktan sonra bebeğinizle oyun oynamaya halinizin kalmaması normaldir. Bu nedenle haftanın birkaç günü yemek yapmak yerine daha pratik atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Çorba, salata ya da kahvaltılıklarla akşam yemeğinizi geçiştirirseniz vaktinizi çocuğunuza ayırabilirsiniz.