Görme yetisi henüz gelişmedi diye düşünmeyin, yenidoğan döneminden itibaren bebeğinizin göz muayenelerini ihmal etmeyin.

Bebeklerin görme yetisi zaman içinde gelişiyor. Bu nedenle ilk haftalarda gözlerinin gelişimini takip etmek aile için pek kolay olmuyor. Yine de bebeği dikkatli takip etmek ve rutin muayenelerinin yanı sıra dikkat çeken anormallikleri mutlaka doktora bildirmek erken tanı ve tedavi açısından çok önemli... İlk göz muayenesinin yenidoğan döneminde, ikincinin ise bir yaş civarında göz doktoru, çocuk doktoru ya da aile hekimi tarafından yapılması öneriliyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü Dr. Bekir Sıtkı Aslan, “Yeni doğan her bebeğe kırmızı refle testi uygulanmalı. Bu test, kornea bozukluğu, katarakt, retina dekolmanı veya retinoblastom gibi optik ortam bozuklukları hakkında bilgi veriyor. Ancak bazı özel durumlar var ki mutlaka detaylı göz muayenesi gerektiriyor” diyor.



Okul performansını etkiliyor

Ailelerin önemli bir kısmı düzeltilmemiş görme kusurlarını önemsemeyebiliyor. Oysa bazı göz hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi çocuğun tüm hayatı değiştiriyor. Dr. Bekir Sıtkı Aslan, “Görme fonksiyonu yeterli düzeyde olmayan çocuğun okul performansı, davranışı, gelecekteki hedefleri ve iş hayatına atıldığında ise kariyer başarısı olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenle doğumu takiben bebeklikte, anaokulunda ve okul yıllarında görme düzeylerini düzenli olarak kontrol ettirmek gerekir. Göz taraması çocuk doktoru, aile hekimi ya da eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılabilir” diyor.



Görme keskinliği testi

Çocuklar göz muayenesinde işbirliği yapacak seviyeye geldiğinde yani dört yaş öncesi görme keskinliğinin test edilmesi öneriliyor. Çocukların önemli bir kısmı hipermetrop olduğu için uzak ve yakını göremiyorlar. Bunun için çocukların gözlük takmasına dahi gerek olmuyor. Ancak ilk taramada şaşılık, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat ya da başka bir odaklama problemi gözlenirse çocuğun kapsamlı muayene edilmesi gerekiyor. Başarılı bir görme düzeltmesi ve görmeden ömür boyu yeterli faydayı sağlamak için mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlamak gerekiyor.



Yılda bir kez doktora

Gözlük ve kontak lens kullanan okul çocuklarında göz muayenesinin yılda en az bir kez tekrarlanması gerektiğini belirten Dr. Aslan, göz sağlığı ile ilgili herhangi bir şikayeti olmayan çocukların ise iki yılda bir muayene olmasının yeterli olduğunu söylüyor. Genç bir çocuğun gözleri beyne net görüntüler gönderemezse vizyonu daha sonradan düzeltilemeyecek şekilde sınırlı kalıyor.



Teknolojik cihazlara dikkat

Cep telefonları ve tabletlerin elektro manyetik özelliklerinin gelişim çağındaki çocuklar için riskler oluşturması pek çok yayında ortaya konuluyor. Vücut dokularının olgunlaşma süreleri özellikle bebeklik ve dört yaş gelişim süreci tamamlanmadan bu teknolojik ürünler vücudun geneli için risk taşıyor.



Detaylı göz muayenesi ne zaman gerekli?



Bebeklerde

• Prematüre bebek

• Tıbbi problemler (Down sendromu, juvenil idiopatik artrit, nörofibromatoz)

• Gelişimsel gerilik

• Anormal görme davranışı

• Ailede çocukluk çağına ait ciddi görme bozuklukları olması (Ambliyopi, şaşılık, retinoblastoma, konjenital katarakt veya konjenital glokom)

• Gözlerde kayma

• Çocuk doktorunun göz muayenesi önermesi



Çocuklarda

•Nöropsikolojik durum ya da davranışsal sorun

• Okul başarısında yetersizlik

• Öğrenme güçlüğü

• Görme taramasında başarısızlık