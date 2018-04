Kendini ebeveyn olmaya hazır hissedenler, "artık vakti geldi diyenler”, hamile kalmanın yolları nedir, diye araştırmaya koyuluyor…

Hamile kalmak istiyorsanız size yardımcı olacak, dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Beslenme, spor, doğru zaman ve doğru pozisyonda cinsel birleşme gibi bir takım durumlara dikkat ederseniz hamile kalma sürecini hızlandırabilirsiniz. Hamile kalmanın yolları kesin sonucu almanızı garanti etmez ama yardımcı olacaktır.



Hamile kalmanın yolları nelerdir?

Hamile kalmanın yolları arasında ilk sırada doğru zamanı bulmanız gerekiyor. Regl gününü dikkate alarak yumurtlama döneminizi bulmanız ve cinsel birlikteliği bu tarihler arasında gerçekleştirmeniz gerekir. Bunun hesabı oldukça basittir. Örneğin 28 günde bir regl olan bir kadın için en doğru zaman reglin 14. günüdür. Regle 14 gün kala ilişkiye girmek şansınızı arttıracaktır. Bu tarihten 2 ya da 3 gün önce ilişkiye başlayıp yaklaşık bir hafta boyunca 3-4 defa birliktelik yaşamanız doğru olacaktır. Ancak doğru zamanı bulduk, her gün birlikte olursak şansımızı daha da arttırırız diye düşünmeyin, yanılmış olursunuz. Her gün ilişkiye girmek sperm sayısını azaltır ve hamile kalma ihtimalinizi düşürür. Bu sebeple iki günde bir ilişkiye girmeniz daha sağlıklı olacaktır. Hamile kalmanın yolları arasında dikkat isteyen konulardan bir diğeri ise beslenme! Hamile kalmaya karar verdiğiniz tarihten itibaren beslenmenize dikkat etmeniz; sizin doğurganlığınızı arttıracağı gibi bebeğinizin de sağlıklı olmasına zemin hazırlayacaktır. Bolca sebze ve meyve tüketmek, öğünlerinizde protein ve kalsiyum içeren besinlere yer vermek, c vitamini ve demir takviyesi yapmak doğru olacaktır. Aşırı kilonuz varsa doğurganlığınız azalacağı için fazla kilolardan da kurtulmanız da hamile kalmanın yolları arasındadır. Vücut kitle endeksinizi hesaplayarak sizin için en doğru kiloyu öğrenip ona göre kilo vermeniz sizi hayalinize bir adım daha yaklaştıracak. Bunun için doktor kontrolünde belirlenecek bir diyet programı ve spor desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz. Kilo problemi olmasa da spor yapmak sağlığınızı koruyacağı için ihmal edilmemeli.



Bitkisel yöntemlerle hamile kalmanın yolları nelerdir?

Hamile kalmanın basit yolları vardır. Ve bu konuda bitkiler size yardımcı olacaktır. Bu bitkiler arasında adaçayı, aslanpençesi, civanperçemi, çobançantası yer alıyor. Bunlarla hazırlanacak kürler olduğu gibi sadece çay yapıp içerekte tüketebilirsiniz. Ancak bitkiler herkeste aynı etkiyi yapmayacağı için dikkatli kullanmanız gerekir. Bunun için de bir uzmana danışarak bitkilerden destek almanız iyi olur. Hamile kalmanın yolları arasında olup sıkça başvurulan bitkileri tüketirken dikkat etmeniz, olası bir problem yaşamanızı önleyecektir.



Canan Karatay hamile kalmanın yolları

Bilindiği gibi son yıllarda sağlık konusunda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek hayatımızı önemli noktada etkileyen Canan Karatay, hamile kalmanın yolları konusunda da rehber oluyor. Hamilelikten en az 6 ay önce yaşam biçimini değiştirmenin gerekli olduğunu söyleyen Karatay; sadece annelerin değil baba adaylarının da dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Vücudun toksinlerden arındırılması, sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral alımı bunlardan birkaçı. Ayrıca hem annenin hem babanın sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini, aksi halde hamile kalma süreci zor olacağı gibi bebeğin anne karnında sağlıklı gelişemeyeceğini de belirtiyor. Anne adaylarının kanındaki şekerin bebeğe doğrudan geçeceğini savunan Karatay; şeker yüklemesi yapmak yerine, kan şekeri yüksekliğini düşürmenizi öneriyor. Bazı yağları, yiyecek ve içecekleri hayatınızdan çıkarmanızın faydanıza olacağını söylüyor. Paketlenmiş ve işlem görmüş gıdaların sağlığı kötü etkilediğini zaten sıkça dile getiren Karatay, doğal üretilmiş meyve ve sebzeleri tüketmenizi tavsiye ediyor. Şeker, makarna ve ekmekten uzak durulmasını söyleyen Karatay'ın, anne adaylarına bol bol yumurta yemeleri de tavsiyeleri arasında yer alıyor. Hamile kalmanın yolları arasında D vitamininin de önemini vurgularken, vücudun yeterli D vitaminine sahip olmaması durumunda gerekli takviyeyi almakta yapmanız gerekenler arasındadır.



Hamile kalmanın pozisyonları var mı?

Hamile kalmanın yolları arasında pozisyon da önemlidir. Spermlerin, yumurtalığa kolayca erişmeleri döllenmeyi hızlandıran etkenlerdendir. Sperm ve yumurtalığın birleşmesini kolaylaştırmak için; kadın sırt üstü yatar pozisyondayken erkeğin içine boşalması gerekir ve bir süre penisin vulvadan çıkarılmaması faydalı olur. Ayrıca kadının beline yastık gibi birşey koyarak vücudun alt kısmını yüksek tutması erişimi kolaylaştıracaktır. Cinsel birliktelik sonrası yataktan hemen kalkmamalı ve duşa girmemelisiniz.