Hamile olduğunuzu öğrendiniz ve mutluluktan adeta uçmak üzeresiniz! Evet bu mutlu an, hiç bir duyguyla değiştirilemeyecek kadar çok özel ve çok anlamlı. Ancak bebeğinizi öğrendikten sonraki aşama da oldukça önemli. İlk doktor kontrolünden sonra bebeğinizin hafta hafta gelişimini takip etmek isteyeceksiniz. İşte bebekte ve annedeki değişimi gösteren hamilelik haftaları…

Gebeliğin ilk haftasından son demlerine kadar her geçen günü, hem annede hem de bebekte birtakım değişimler gözleniyor. Hatta anne adayları, bebeğin gelişimi için bazı rahatsızlıklara göğüs germek zorunda kalabiliyor. Ancak onun bir kalp atışını duymak veya minik bir tekmesini hissetmek dahi tüm sıkıntılarınızın geçmesi için yeterli. Siz de bu tatlı heyecanınızı daha huzurlu geçirmek için bebeğinizin gelişimini daha yakından takip edebilirsiniz. Hafta hafta bebek takibinizi aşağıdaki hamilelik haftaları sayesinde kolayca uygulayabilirsiniz.



Bebeğinizin varlığını öğrendiğiniz o ilk zamanlar!

İlk hamilelik haftaları boyunca ve hatta ilk 1. ayda hamile olduğunuzun bile farkına varmayabilirsiniz. İlk gebelik belirtilerini yaşayan veya uzun süredir bebek isteyen anne adayları bu konuda biraz daha titiz olabiliyor. Gebelik varlığı kanda gebelik testi ile kesinleşmişse bu dönemde ilk olarak fetusun kalp atışlarına bakılıyor. Ancak kalp atışlarının 5 veya 6. hamilelik haftası arasında olabileceği de unutulmamalı. Bebeğinizin bu dönemde sadece hareketliliğini öğrenebileceksiniz. Çünkü kendisi henüz pirinç tanesi kadar küçük. Bebeğiniz ilk 5 haftaya kadar sadece kurbağa yavrusunu andırıyor. Sadece sinir ve beyin hücreleri gelişmeye başladı diyebiliriz. 4 haftadan sonra da kalbi dakikada 80 kere kan pompalayacak.



Uzuvlarının tomurcuklanmaya başladığı 6-8. hamilelik haftaları

Bebeğinizin bu haftalarda gözleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kolları ve ayakları oluşmasa bile uzuvları tomurcuklanmaya başladı. Yüzünü şekillendirecek kemikler oldukça güçlü. Kendine özgü hareketliliği var. Ancak fasulye tanesi kadar olduğu için bunu hissetmekte biraz zorluk yaşamanız normal.



11-12. hamilelik haftaları kapsayan son trimester

İlk trimester, bebek gelişimi açısından oldukça önemli bir aşama. Peki bu hamilelik haftalarında neler olur? Bu dönemde bebeğinizin iskelet sistemi, ultrason görüntüsünden artık daha belirgin ve net bir şekilde anlaşılabiliyor. Hatta sindirim sistemi bile gelişti. Çünkü yuttuğu amniyon sıvısını kendiliğinden dışarı atabiliyor. El ve ayak parmakları ise hem kıvrık hem de ayrık. Bu hamilelik haftaları boyunca pelvik kaslarınızda biraz ağrı hissedebilirsiniz. Ancak bu rahmin genişlemesine bağlı olarak yaşandığı için son derece normal bir durum. Yani paniğe hiç gerek yok.



Yolun yarısı: ikinci trimester

Bebeğinizin el ve ayak parmaklarının belirginleştiği o ana geldik. İkinci trimester döneminin ilk haftalarında bebeğinizin neredeyse bütün organları gelişmiş oluyor. Vücudunu ayva tüyler kaplıyor ve ayak tırnakları şekillenmeye başlıyor. 13-15. Haftalardaki boyu henüz 8 cm uzunluğunda. Asıl insan görünümüne 13. Haftadan sonra ulaşacak. Bu haftadan sonra rahatlıkla başını kaldırabiliyor ve beynini kontrol edebiliyor.

19-21. hamilelik haftaları artık her şeyin iyice belirginleşmeye başladığı zamanlar... Doktor kontrolünde, bebeğinizin vücudununun daha fazla şekil almaya başladığını fark edebileceksiniz. Bu hamilelik haftaları, bebeğin aynı zamanda saçlarındaki ve parmaklarındaki izlerin belirginleşmeye başladığı dönemler. 21. Haftalardan itibaren göz hareketlerinde artış gözlenecek. Yani göz kapaklarını aşağıya, yukarıya, sağa veya sola doğru rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Bu haftalardan sonra bebeğin vücudundaki antikor salgıları da yükselmekte. Bu durumda bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık kazandığını gösteriyor.

Evet minik yavrunuzun tat ve işitme duyularının tam anlamıyla geliştiği evreye geldik! 22-24. Haftalarda bebeğin dil üzerindeki tat alma tomurcukları gelişiyor. Gözleri, göz kapakları ve kirpikleri de tamamıyla gelişmiş düzeyde. Eğer cinsiyeti kızsa bu dönemde rahim yapısı şekilleniyor, erkekse testisleri gelişerek testosteron üretimine başlıyor.

25-27. haftalarda ise omurga yapısı, eklemleri ve bağ dokusu hızla gelişme sağlıyor. Gözleri ise tamamıyla şekillendi. Hatta bu ikinci trimesterin sonuna doğru annesinin ve kendisine iyi gelen seslerin farkına varıyor.



Doğuma ramak kala: 3. trimester

Gebeliğin son üç ayını kapsayan 3. Trimester, 28-30. Haftalardan itibaren başlıyor. 28. Haftanın ilk zamanlarında minik yavrunuz artık gözlerini açabilecek erişkinliğe kavuşuyor. Kendisi şuan oldukça küçük. Ancak olası doğum riski karşısında yaşayabilecek şansa da sahip. Kilosu 1400 gram, boyu ise yaklaşık 24.5 cm uzunluğunda.

31-33. hamilelik haftaları, bebeğin vücudundaki ayva tüylerinin yavaş yavaş yok olduğunu görebilirsiniz. Vücudu, kendini dış dünyaya hazırladığı için vücudunda ekstra yağ tabakası meydana geliyor. Cilt rengi ise tam bir yenidoğan görünümünde dikkati çekiyor. 34-36. hamilelik haftaları da böbreklerde idrar üretiminin başladığı evre. Bu dönemde, karaciğer ve böbrekler tamamen olgunlaşıyor, sindirim sistemi gelişme gösteriyor.

37-39. hamilelik haftaları arasında küçüğünüzün bağışıklık sistemi tamamlanıyor, başı leğen kemiğine doğru dönüyor. Artık günde en az 10 defa döndüğünü hissedeceksiniz. Ciğerleri ise gelişmek için hazır. Artık hamilelik haftaları yerine hamilelik ayları diyebiliriz. 40. hafta da heyecanlı bekleyişin sona erdiği dönem! Doğumla sonuçlanacak olan bu ayda, yavrunuz artık dünyaya gelmiş bir bebek gibi duyabiliyor, tadabiliyor ve koklayabiliyor. Karnın içinde ters dönerek doğum pozisyonunu alıyor. Ortalama kilosu ise yaklaşık 3 kilo 400 gram ağırlığında.