Son dönemde çeşitliliği artan ‘nem cihazları’ ile ortam nemlendirilerek daha sağlıklı hale getirin.

Kışın kaloriferli evlerde havada oluşan kuruluk hem yetişkinler hem de çocuklar için deride, burunda ve boğazda rahatsızlık yaratabiliyor. Son dönemde çeşitliliği artan ‘nem cihazları’ ile ortam nemlendirilerek daha sağlıklı hale geliyor. Ancak nemin fazlasının da zararlı olabileceğini unutmamak ve sadece ihtiyaç halinde cihazı k ullanm a k öne mli.

Yıllar önce sobalı evden kaloriferli eve taşındığımızda annem peteğin üstüne bir kap su koydu. Bunu neden yaptığını sorduğumda “Baş ağrısı yapmasın diye” dediğini dün gibi hatırlıyorum. Uzmanlar bu durumu şöyle açıklıyor; odanın nemsiz kalmasından dolayı burun mukozasının kuruması ve istemsiz bir şekilde burnun sürekli olarak çekilmesinden dolayı baş ağrısı oluşabiliyor. Uzmanlar uzun vadede üst solunum yolu hastalıklarının sıkça görülmesinin sebebini de bu duruma bağlıyor. Kalorifer önüne konan kaplar ise zaman içinde toz, kir ve mikroorganizmaların yuvası haline geliyor. Bu durumu yaşamak istemeyenler ise evlerine ortam nemlendirici cihazlar alarak hem hijyene hem de kaliteli bir neme sahip olabiliyor. Eğer evinizde nem oranı yüzde 40-45’in altına düşüyorsa nem cihazı kullanabilir, yüzde 50-60’ın üzerine çıktığında cihazı kapatabilirsiniz. Son yıllarda teknolojik anlamda oldukça gelişim gösteren nem cihazlarını mercek altına aldık.







Weewell WHC752 Soğuk-Sıcak Buhar Üfleyici





Artıları

• Bir yandan ortama istenen nemi verirken iyonik hava filtresi sayesinde havayı temizliyor.

• Nem sensörleri sayesinde bulunduğu ortamı dilediğiniz sürede dilediğiniz nem ortamına kavuşturuyor.

• Hem sıcak ve hem de soğuk buhar vererek ortamın nem dengesini optimize ediyor.

• Su seviye sensörü sayesinde su bittiğinde otomatik kapanma özelliği var.

• Kireç oluşmasını engelleyen sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım vadediyor.

• LCD ekranında oda sıcaklığı, odanın nem miktarı ve diğer bildirimler rahatlıkla görüntülenebiliyor.

• Uzaktan kumandası sayesinde yerinizden kalkmadan ortamın nem miktarı ayarlanabiliyor.

• İstenen nem miktarına göre çalışma süreleri programlanabiliyor.

• Tasarımı sayesinde nem cihazından çok dekoratif bir teknolojik ürün izlenimi bırakıyor.

Eksileri



• Fiyatı biraz yüksek gelebilir.

• Türkçe menüsü bulunmuyor.