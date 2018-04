Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Evinizi bunca yıl evcil dostunuzla paylaştınız, şimdi ise ailenize bir bebek katılıyor. Sağdan soldan duyduklarınıza inanıp endişelenmek yerine işin uzmanlarına kulak vermek evdeki herkes için en iyisi!

Yazı: Elif Girgin



Bebekli evde evcil hayvan olur mu? Olursa nasıl olur? Hamileyken ve bebek doğduktan sonra nelere dikkat etmeli, ne gibi tedbirler almalısınız? Çocuğunuz bu durumdan nasıl etkilenecek? Tabii evcil hayvanınızın psikolojisini de unutmamalısınız, ne de olsa eve bebek gelince pabucu dama atılacak olan o! Aklınıza takılanlar listesi uzayıp gidiyor, peki uzmanlar ne diyor? Konuyu dört bir koldan ele aldık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, veteriner ve köpek eğitmeni... Beş uzman da konuyu her yönüyle anlattı.



1. Çocuk doktorları ne diyor?

Hayvan bakımı özen ister

Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, “Evcil hayvanlar, ailelerin en neşeli, en sevimli üyeleridir. Ancak evde evcil hayvan beslenmek pek kolay bir iş olmadığı gibi birçok hassasiyeti de beraberinde getirir. Özellikle çocuklu ailelerin bu hassasiyetleri daha çok dikkate alması gerekir” diyerek, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların beslendiği evlerde çocukların yaşayabileceği bazı rahatsızlıklar hakkında şu bilgileri veriyor: “Dikkatsiz ve bilinçsiz şekilde hayvan beslenen evlerde çocuklar paraziter hastalıklara yakalanabilir. Astım ve alerjik hastalıkları olan çocuklarda bu hastalıklarının kötüleşmesine, kontrol altında tutulmasının zor hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden evde hayvan besleyen ebeveynler, özellikle çocuklarının durumlarını göz önünde bulundurarak ona göre tedbirler almalı. Bunlar; hayvanların koruyucu aşılarını düzenli şekilde yaptırmak, tuvalet alışkanlığı geliştirmelerini sağlamak, hijyen kurallarına uymak, alerjik hastalığı

bulunan çocuklar ile beslenen hayvanların temasını olabildiğince kısıtlamaktır.”



2. Kadın doğum uzmanları ne diyor?

Ona da kendinize de iyi bakın

“Hamilelik döneminde kedi-köpek ya da diğer evcil hayvanların beslenmesinin zararlı olduğu yönünde halk arasında yaygın bir kanı var. Tıbbi anlamda gebelikte evcil hayvan grubundan kedi ve köpeklerin beslenmesinin ya da aynı evde yaşanılmasının bir sakıncası olmadığını söyleyebiliriz; elbette gebelik sırasında kedi ve köpek beslemeye devam etmek isteyen kadınların evcil hayvanlarının tüm bakımlarını, ilaç ve aşılamalarını kesintisiz sürdürmeleri şartıyla…” diyen Medical Park Fatih Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tülay Çağlar gebelikte hayvan bakımıyla ilgili şu bilgileri veriyor; “Evcil hayvanınız düzenli olarak veteriner hekim kontrolünden geçiyorsa, belirli hastalıklara karşı aşılanıyor ve ilaçlarını alıyorsa siz ve bebeğiniz için tehlike oluşturması uzak bir olasılık. Örneğin, köpeklerden bulaşabilecek önemli hastalıklardan olan ‘kist hidatik’ için düzenli antihelmintik tedavisi, köpeğin dışarıda ne olduğu bilinmeyen maddeleri yemesinin önlenmesi, dışkılarının uygun şekilde uzaklaştırılması doğru önlemlerdir. Köpeklerle ilgili en çok korkulan iki enfeksiyon; kuduz ve kist hidatik hastalığıdır. Bu iki hastalığın da önlenmesi mümkün olduğundan köpeklerle gebe kadınların temaslarında bir sakınca bulunmuyor. Ancak köpeğin bakımında kuduz aşısı ve kist hidatik ilaçlarının asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Köpeklere uygun eğitim verilerek sahiplerine itaat etmeleri öğretilmeli, asla sokak köpekleri ile başıboş kalmalarına izin verilmemeli ve çiğ et ile beslenmemeliler.” Kist hidatik hastalığının sadece gebeler için değil, tüm insanlar için ciddi bir sağlık sorunu oluşturabileceğini söyleyen Dr. Çağlar; akciğer, karaciğer, karın içi ve beyinde birtakım kistlere neden olarak gebelikte de sıkıntı yaratabileceğinin altını çiziyor.



Köpek ısırırsa...

Op. Dr. Tülay Çağlar, köpek ısırmalarında ilk işlem olarak ısırılan bölgenin bol sabunlu su ile yıkanmasından sonra acil olarak bir hekime başvurulması gerektiğini söylüyor. Bununla beraber, evde kuduz aşıları tam yapılmış bir köpeğin ısırığının kuduz hastalığı riskine sebep olmayacağını da ekliyor.



Kedicilerin korkulu rüyası: Toksoplazma!

Toksoplazma enfeksiyonu, ‘Toxoplasma Gondii’ adı verilen parazitin vücuda girmesiyle oluşan bir hastalık. Parazit bazı hayvanların vücutlarında bulunuyor ve paraziti taşıyan evcil kedilerin dışkılarından insanlara bulaşabiliyor. Eğer hamile kişiye bu enfeksiyon bulaşırsa anne ve bebekte birtakım sorunlara; özellikle bebekte gelişim geriliği gibi kalıcı problemlere neden olabiliyor. Op. Dr. Tülay Çağlar, “Eğer kedi sokağa çıkarılmıyor, çiğ et ile beslenmiyor ve aşıları-ilaçları ihmal edilmiyorsa, toksoplazma hastalığının gelişme riski neredeyse olanaksız. Ayrıca enfekte olan bir kedinin 14 gün süreyle bulaştırıcı olduğu, daha sonra bağışıklık kazandığı ve yeniden hastalanarak bulaştırıcı olmadığı da biliniyor. Sokak kedileri de toksoplazmayı genelde yavruluk dönemlerinde geçirir ve büyüdüklerinde bulaştırıcı olmazlar. Kediler enfeksiyonu aldıktan sonra iki haftalık bir kuluçka dönemini takiben paraziti dışkıları ile atarlar. Bu parazitlerin bulaşıcı özellik kazanması için dış dünyada 24 saat geçirmeleri gerekir. Bu nedenle, kedide bulaştırıcı aktif enfeksiyon olsa bile, kedinin kumunun düzenli olarak (günlük) değiştirilmesi ile gebe kadına bulaşma olması çok küçük bir olasılık” diyor.