İsveçliler güzel tasarlıyor

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İsveç markaları çocuklar için tasarlıyor.

Çocuklar için farklı, tarzı olan, değişik tasarımlar ararken karşıma şu sıralar hep İsveçli tasarımcılar ve markalar çıktı. Demek ki dedim, bu soğuk ülkenin çocuk modası şu sıralar epey sıcak; üzerine bir eğilmek gerek. Mini Mocks’un el yapımı ayakkabıları, Tiger Nooks’un fl amingolu,penguenli şirin mi şirin taytları, Koolabah’ın ‘yeti’li koleksiyonu, İsveçli illustrator Cassandra Rhodin’in yaratıcı Mini Rodini marka kıyafetleri oldukça başarılı. İnternet sitelerinden ya da Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Bu arada bazı İsveçli markalara Nuuba&theGang çatısı altında Türkiye’den de kolayca ulaşmanız mümkün.