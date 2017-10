Bebeğiniz için seçtiğiniz gıdaları temizleme ve pişirme aşamasında gerekli detaylara özen göstermezseniz çabalarınız boşa gidebilir.

Anne Çocuk Diyetisyeni Ayça Terazi bebeklere ve çocuklara yemek hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:



• Besinlerin içerikleri kadar hazırlanması da mikrobiyal risk taşıyabilir.



• Yemek yapmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.



• Mutfak ekipmanlarınızın hijyeninden emin olun. Ekipmanlarda var olan herhangi bir çatlak veya yarıkta bakteriler birikir.



• Her besin grubunun doğrama, dilimleme bıçakları ve kesme tahtaları ayrı olsun. Et doğradığınız bıçağı yıkamadan başka bir besin için kullanmayın. Aynı şekilde salata yaptığınız tahtayı yıkamadan, etlerinizi doğramayın.



• Aflatoksin oluşumunu önlemek için ocağın yanından baharatlarınızı kaldırın. Baharatlarınızı ve kuru sebzelerinizi kapalı, serin bir dolapta saklayın.



• Dondurucudan çıkardığınız besinleri tekrar dondurmayın.



• Et ürünlerini pişirirken, içlerinin de tam olarak pişmesine özen gösterin.



• Açıkta satılan yiyeceklerden hem kendiniz uzak durun hem de çocuğunuzu uzak tutun.