Anne Çocuk Diyetisyeni Ayça Terazi bebeklere ve çocuklara yemek hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:
• Besinlerin içerikleri kadar hazırlanması da mikrobiyal risk taşıyabilir.
• Yemek yapmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.
• Mutfak ekipmanlarınızın hijyeninden emin olun. Ekipmanlarda var olan herhangi bir çatlak veya yarıkta bakteriler birikir.
• Her besin grubunun doğrama, dilimleme bıçakları ve kesme tahtaları ayrı olsun. Et doğradığınız bıçağı yıkamadan başka bir besin için kullanmayın. Aynı şekilde salata yaptığınız tahtayı yıkamadan, etlerinizi doğramayın.
• Aflatoksin oluşumunu önlemek için ocağın yanından baharatlarınızı kaldırın. Baharatlarınızı ve kuru sebzelerinizi kapalı, serin bir dolapta saklayın.
• Dondurucudan çıkardığınız besinleri tekrar dondurmayın.
• Et ürünlerini pişirirken, içlerinin de tam olarak pişmesine özen gösterin.
• Açıkta satılan yiyeceklerden hem kendiniz uzak durun hem de çocuğunuzu uzak tutun.