Meyve ve sebze tüketirken bunlara dikkat!

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Bebeğinize meyve ve sebze yedirirken dikkat etmeniz gerekenler...

Beslenme ile ilgili en rahat ama bir anlamda da en zor dönem yaz… Tezgahlar rengarenk, seçenekler bol… Çocukların en sevdiği mevyeler taze taze önünüzde. Diğer yandan ise hayat düzeninin bozulması öğün atlamaya ve onların yetersiz beslenmesine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için alışverişten yemek saatine her konuda planlı olmaya bakın. Hem lezzetli hem pratik tariflerle onun sofralarına renk katın.

Meyve sebze tüketirken ve pişirirken bazı püf noktalarını atlamayın!

• Meyveleri çok iyi yıkayın ve soyduktan sonra hemen yedirin. Bekletirseniz vitamin kaybı oluşur.

• Yemekleri taze hazırlayın ve uzun süre tezgah üstünde bekletmeyin. Aksi taktirde gıda zehirlenmeleri meydana gelebilir.

• Öğle ve akşam yemeklerinin yanında mutlaka salata yapın.

• Çilek ve böğürtlenin alerji, kavunun ise gaz yapabileceği aklınızda bulunsun.