Minik gurme sofrada!

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Bebeğinizle birlikte yeni bir döneme merhaba diyorsunuz. Artık anne sütü dışındaki tatlarla tanışma zamanı geldi! Peki neyle başlayacak, nelerden uzak duracak, neyi ne zaman vereceksiniz? Aklınıza takılan soruların yanıtları için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zermine Büyükkeçeci’ye danıştık. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için size ilk aşamada yardımcı olabilecek mini bir beslenme rehberi hazırladık.

Yazı: Burçin Öztınaz



EK BESİNLERE GEÇİŞ



Ne zaman?

Bebeğiniz altı ayını doldurduktan sonra artık sebzelerle tanışabilir. Eskiden ek gıdaya geçişte meyveler tercih ediliyordu ancak artık uzmanlar sebzeyle başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyor. Bebeğinizin anne sütü dışında aldığı ilk gıdalar meyve gibi tatlı şeyler olursa, bebeğiniz sebze püresi yemeyi reddedebilir! Bu nedenle siz de başlangıç olarak meyveyi değil sebzeyi tercih etmelisiniz.



Nasıl?

Sebzelere iki çeşit olarak ve pirinç ilave ederek başlamayı deneyebilirsiniz. Örneğin; az patates ve az havucu bir tatlı kaşığı pirinçle buharda pişirin ve az miktarlarda (50 ml kadar) verin. Bebeğiniz ilk başta yemek istemese bile hemen pes etmeyin ve farklı gıdalara geçiş yapmayın. Bebeğiniz sebzeye alıştıktan sonra ise meyvelere başlayabilirsiniz.



HANGİ SEBZELER?

• Unutmamanız gereken baklanın G6Pg eksikliği olanlarda sakıncalı olduğu, sindirim güçlüğü ve alerji yapabileceği... Patlıcanı ise nikotin içerdiği için tercih etmemelisiniz. Bunlar dışındaki tüm sebzeleri yedirebilirsiniz.

• Kabak, biber, dolmalık biber gibi çekirdekli sebzelerin çekirdeklerini çıkartmayı unutmayın.

• Aynı öğünde karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, bezelye gibi gaz yapacak yiyecekleri bir arada kullanmayın. Sadece birini tercih edin.



