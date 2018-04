Mışıl mışıl uyusun

Bebeğiniz uyku vakti geldiğinde minik bir canavara dönüşüyorsa, saatlerce uyumayıp gecenizi kabusa çeviriyorsa bu kabustan uyanma zamanı gelmiş demektir!

Yazı: İpek Koşan / Bebeğimle Elele



Bebeğinizi yatağına yatırdığınızda o kadar enerjik duruyor ki sanki hiç uykusu yokmuş gibi! Öyle ki her gün, uyuması için büyük bir savaş veriyorsunuz. ‘Acaba enerjisi mi fazla geliyor?’, ‘Yeterince yorulmuyor mu?’ gibi sorular peşinizi bırakmıyor. Eğer bu hareketlerinden dolayı bebeğinizin daha az uykuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü uykusunu alamayan çocukların yüzde 90’ı huysuzlaşıp enerji küpü haline gelebiliyor. Sonunda da ne uyuyorlar ne de sakinleşiyorlar. Etrafınızdaki neşeli ve mutlu bebekleri düşünün… Onların uyku problemi yaşadığını duydunuz mu? Hayır, çünkü onlar uyku sayesinde yorgunluklarını atmayı başarıyor. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor?



Rutin oluşturun

Eğer bebeğinize uyku vaktinin geldiğini söylediğinizde huysuzlaşıp canavar haline dönüşüyorsa, kendini güvende hissetmiyor olabilir. Onu uykuya alıştırabilmenin en iyi yolu, her gece uygulayacağınız bir rutin oluşturmak. Yani her gece yatağa gitmeden önce birbirini takip eden şeyler yapın. Örneğin, banyo yaptırın, ardından süt içirin, sonra dişlerini fırçalayın, herkese iyi geceler öpücüğü verdirin, masal okuyun... Bunun gibi bir düzeni her gün yaptığınızda uyuma fikrine daha çabuk adapte olduğunu ve uyku zamanının geldiğini anladığını göreceksiniz.



Isıyı ayarlayın

Vücudun uykuya hazırlanması için ısısının da düşmesi gerekiyor. Bebeğinizin uykusunu kolayca getirmek için yatmadan önce ona banyo yaptırın. Çünkü banyo, bebeğinizin vücut ısısını yavaşça artırır. Banyodan sonra ise bu ısı düşmeye başlar. Böylece minik kuzunuz uykuya hazır hale gelir.



Yediklerine dikkat edin

Yatmadan önce, bebeğinizin, midesinde ağırlık yapacak yemekler yemesine izin vermeyin. Uyku saatinden en az bir saat önce yemeğini yemiş olmalı. Dilerseniz süt gibi sıvı besinler verebilirsiniz.



Kararlı olun

Onu yatağına yatırıp gittikten sonra karşılaşacağınız ilk şey ağlamaya başlaması. Çoğu kişi, onu ağlarken bırakıp gitmenin en iyi yol olduğunu söylüyor. Ama bu durum size olan güvenini sarsabilir. Sizin yapmanız gereken şey ise ağlamasını kontrol altına almak. Eğer her ağladığında yanına gidiyorsanız, bunu öğrenir ve size karşı büyük bir koz olarak kullanır. Bu tuzağa düşmemek için her ağladığında yanına gitmeyin ve o an uykuya dalması gerektiğini ona öğretin. Eğer siz odada kaldığınızda duruyor ve uyumaya çalışıyorsa, ona sarılabilir ya da size sarılarak yatmasına izin verebilirsiniz. Daha sonraki gecelerde başında durabilir ve elini ya da saçlarını okşayabilirsiniz.



Ödüllendirin

Bebeğinizin anlayacağını düşünüyorsanız onu ödüllendirebilirsiniz. Size ihtiyaç duymadan uyuduğu günlerin ertesi sabahı daha farklı davranabilirsiniz. Bunu yaparken onun dilinden konuşmaya dikkat etmelisiniz. “Gece ben gelmeden uyuduğun ve sabah kalkıp kendi kendine oyun oynadığın için sana o istediğin ayıcığı alacağım.” diyebilirsiniz. Daha büyük yaşta bir çocuğunuz varsa, ona bir uyku çizelgesi hazırlayabilir, saatinde uyuduğu her uyku için bir yıldız verebilirsiniz.



Erkenden uyanıyorsa

Sabahları enerjik uyanması çok güzel, ama bu saat fazla erkense sizin zor zamanlar geçirmenize neden olabilir. Bu durumla başa çıkabilmek için bunları deneyebilirsiniz!

• Odasında dikkat çekici çok fazla eşya varsa, hepsini kenara ayırın ve ona daha ferah bir ortam yaratın.

• Günün ilk ışıkları odasında doğuyorsa daha fazla karanlığa ihtiyacı olabilir.

• Uyandığında oyalanması için yatağının içine kitap ve yumuşak oyuncaklar koyabilirsiniz.

• Odasını oyuncaklarla doldurmayın. Eşyalarını onun göremeyeceği bir alanda saklayın.