Mutlu anne=Mutlu bebek

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Çocuğunuz için yapabileceğiniz en büyük iyilik ne olabilir hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim; mutlu bir anne olmak!

Yazı: Filiz Şeref



En basitinden en ciddisine hangi psikolojik rahatsızlığı incelesek, altından mutlaka çocukluğa dayanan bir sorun çıkıyor. Eğer, mutlu ve huzurlu bir anne ve baba ile büyüyorsa çocuk, ileride daha ‘normal’ bir birey olarak hayatına devam ediyor. Bunu başarmak için evde de, bebeğinizi bırakıp çalışmaya başladığınızda da mutlu bir anne olmayı başarmanız büyük önem taşıyor. İşte size uzman önerileriyle basit bir mutluluk kılavuzu...



Çocuğunuza mutlu olmayı öğretmek mi istiyorsunuz? O halde, önce siz mutlu olmalısınız. Huzurlu, keyifli, küçük sorunları büyütmeyen, çocuğunuza da olumlu mesajlar verebilen bir anne olmanız çok önemli. Ancak bu kadarı da yetmiyor... Sadece çocuğunuzla olan ilişkiniz değil, eşinizle olan ilişkiniz de çocuğunuzun psikolojisini etkiliyor. Mutlu bir çocukluğun temelinde, birbiriyle iyi anlaşan, mutlu ebeveynler büyük rol oynuyor. Uzman Psikolojik Danışman Funda Tekelioğlu, “Aile çocuğun ilk ve en önemli yaşam okulu ve bu okulda çocuk kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi algılıyor. Algıladığı her şey de onun kimliğinde temel oluşturuyor. Ebeveynlerin yüz ifadesi, ses tonu, mimikleri, bedensel ve sözel mesajları, davranışları çocuğun özgüvenini, yaşama bakış açısını etkiliyor. Bu yüzden ilişkilerinde mutlu olan aileler, çocukların geleceğini temelden farklılaştırıyor” diyor. Mutlu ebeveynden kasıt hiç tartışmayan, hep güler yüzlü olan bir çift değil aslında. Birbirini önemseyen, takdir eden, birbirinin farklı yanlarını kabul edip, farklılıklarına da değer veren, sevgilerini birbirlerine göstermekten çekinmeyen çiftlerden bahsediyoruz.

