Her anne-baba, bebeğinin sağlıklı, huzurlu ve mutlu olması için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yaşamının ilk dönemlerinde her tür sorununu ağlayarak ifade eden bebekler en sık acıktığında, altını kirlettiğinde ve uykusu geldiğinde huzursuzlaşıyor.

İlk altı ay anne sütü!

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere ülkemizden ve dünyadan uzmanlar, bebeklerin dünyaya gelmesini takip eden ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu süre annenin sütü olması halinde 12-18 aya kadar uzayabiliyor. Elbette hemen her annenin arzusu bebeğini emzirmek olsa da bazen ortaya çıkan birtakım sorunlar bu eylemin gerçekleşmesini engelleyebiliyor. Ancak sütü gelen bir kadının bebeğini emzirmesi, hem iki taraf arasında güvenli bağ kurulmasına hem de bebeğin sağlıklı yetişmesine yardımcı oluyor.



Sıvıyı içine hapsetmeli

Alt değişimi sırasında tercih edilen bebek bezinin kalitesi, bebeklerin altının uzun süre kuru kalmasını sağlarsa huzursuzluk oranı da azalıyor. Elbette bu noktada da bebek bezi seçimi büyük önem taşıyor. İlk sırada; seçilecek bebek bezinin hijyenik olması geliyor. Çünkü bebeklerin bez bölgesi mikroplara, dolayısıyla da enfeksiyonlara açık oluyor. Bilinen ve güvenilir bir marka seçmek ise bezin temizliği konusunda annelerin aklındaki soruların ortadan kalmasını sağlıyor.



Kıyafet, oyuncak gibi ürün alışverişleri bebeklerin kaç aylık olduğuna göre yapılsa da bez seçiminde bebeğin kaç kilo olduğu büyük önem taşıyor. Bu sayede bez hem bebeği rahatsız etmiyor, hem de sızdırmayı önlüyor.



Hava alan, idrarı ve özellikle de sıvı kakayı içine hapseden bebek bezlerinin tercih edilmesi ise özellikle bebeklerin uyku sırasında rahat ve huzurlu olmasını sağlıyor. İşte tam da bu noktada Prima bebek bezinden söz etmek gerekiyor. Uyku ve oyun saati başta olmak üzere, uzun süre boyunca bebeklerin poposunun kuru kalmasını sağlayan bu bezler, pişik ihtimalinin ortadan kalkmasına da yardımcı oluyor.



Anne kucağı gibi sıcacık

Mutlu bebeklerin ihtiyaçları arasında kaliteli uyku da büyük önem taşıyor. Çünkü yeteri kadar uyuyan bebeklerin huzuru ve keyfi yerinde oluyor. Aksi halde sürekli ağlamak, kendisini rahatsız ettiği gibi ebeveyninin üzülmesine de yol açıyor. Sıcacık, adeta anne kucağı gibi kendini sarıp sarmalayan bir bebek battaniyesi de bu noktada devreye girerek, huzurlu bir uykunun olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Sadece evde değil, parkta, seyahatte veya anneanne-babaanne ziyaretlerinde bebek çantalarının demirbaşlarından olan battaniyeleri seçerken dikkat edilmesi gereken birtakım kriterler var. Öncelikle battaniyelerde; bebeğin cildine zarar verecek aksesuarların, yutup boğazına kaçacak bölümlerin bulunmaması gerekiyor. Yine bebeğin boyuna uygun ebatta ve fazla ağır olmayan ürünlerin tercih edilmesi önem taşıyor.



Bebeklerin terlemesini ya da üşümesini engellemek için kullanılan battaniyenin mevsimine uygun malzemeden üretilmiş olması gerekiyor. Yazın merserize ya da penye, kışın yün ve benzeri kalın olanlar gibi...



Bebekli aileler, istenmeyen kazalarla sıklıkla karşılaşabiliyor. Kusma, alt değiştirme sırasında pislenme gibi riskler bebeklere ait giysi ve yan ürünlerin sık sık kirlenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla temizliği kolay battaniyeler tercih etmek gerekiyor.