Nasıl bir anne olacaksınız?

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Belki ‘şunları yapacağım, şunları ise asla’ diyor; belki de ideal bir anne olmak için durmadan kitaplar okuyorsunuz... Ancak anneliğiniz üzerinde etkisinden kaçamayacağınız bir gerçek var, o da burcunuz!

Burcunuzun özelliklerinin çocuğunuzla ilişkinizde ve ona olan yaklaşımınızda etkili olduğunu biliyor muydunuz? O halde burcunuzun sizi nasıl özel biri haline getirdiğini keşfetme zamanı.

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

Eğer kocaman bir aileye yetebilecek ve pek tabii yetişebilecek bir burç var ise astrolojide, o da olsa olsa Koçtur! Ait olduğu ateş grubunun bir özelliği olan içindeki savaşçı kadın ruhunun yanı sıra, Zodyak’ın ilk burcu olarak gösterdiği liderlik özelliği ile, doğal general içgüdüsüne sahiptir. Bu demek oluyor ki, Koç anneleri çocuklarını yönetmeyi severler. Tartışmaktan da asla kaçmazlar. Bir çocuğu da olsa, 12 çocuğu da, onları bir hizaya dizerler... Fakat kendi ayakları üstünde durmalarına da saygı duyarlar. Koç annelerinin dikkat etmesi gereken nokta, sinirlerine hakim olamamaları ve fevri davranmaları. Eğer bir Koçsanız, sinirlediğiniz zaman biraz daha sakinleşmeyi bekleyin ve çocuğunuza öyle yaklaşın. Kötü ve olumsuz sözler sarf etmemeye özen gösterin. Yıllar ilerledikçe daha rahat bir anne olacaksınız...

