Henüz annesinin karnında olan Olivia’nın haberi oldu mu bilinmez ama ailesi, en sevdikleri ile birlikte ona çok keyifli bir karşılama partisi düzenledi.

Yazı: Gülru İncu/Bebeğimle Elele



Meriç ve Alper Mızraklı çifti, minik kızları Olivia’nın baby shower partisi için manzaralı, aydınlık, insanın içini açan bir teras istediler ve 360 East Moda’yı tercih ettiler.





40 davetlinin katıldığı parti için mekanın High Tea Party mönüsü seçildi. Meriç Mızraklı, partinin organizasyonunu kendisi üstlendi. Pastadan kurabiyelere, hediyeliklerden balon aranjmanlarına kadar her detayda işini iyi yaptığını düşündüğü isimlerle çalıştı. Pasta için Mutlu Dükkan’la, kurabiyeler için Sweet Lady Cookies ile anlaştı. Partinin teması ‘yıldız’dı. ‘Twinkle Twinkle Little Star’ panosunda, pastanın üzerinde, konuklara hediye etmek için hazırlanan magnetlerde ve şeker jelatinlerinde hep yıldız teması kullanıldı.





“Benim için en önemlisi; doğal anların yakalanması ve fotoğrafların o anı canlandırmasıydı” diyen Mızraklı, partinin tüm fotoğraf çekimlerini Sema Korkmaz’a emanet etti. Bebeğini karşılama partisinin hayatının en güzel günlerinden biri olduğunu söyleyen Meriç Mızraklı, “Benim için en özel olan; çocukluk arkadaşlarımın, üniversiteden dostlarımın, ailelerimizin ve tüm yakınlarımızın yanımızda olmasıydı. Hamilelik dönemini yaşayan anne adayı için kesinlikle moral verici ve biraz da şımartıcı, çok güzel bir etkinlikti” dedi. Böyle bir organizasyonun maliyeti yaklaşık 7000 lira.



