Özgürce emzirin

Happy Milk tasarımı tişört, bluz ve elbiseler size her an, her yerde bebeğinizi emzirme konforu sunuyor.

İki girişimci genç annenin yarattığı Happy Milk markası, size her an, her yerde bebeğinizi emzirme konforu sunuyor. Beraber büyüyen iki dost Ezgi Akıncılar ve Duygu Badur’un aynı dönemde anne olmaları ve bebeklerini emzirirken rahat ettikleri giysi bulamamaları yüzünden kurdukları Happy Milk markası, tüm emziren anne ve hamileler için konfor vadediyor.

Happy Milk modelleriyle belinizi göbeğinizi açmadan, göğsünüz görünmeden tek el hareketinizle açılabilecek, bebeğinizi her ortamda emzirebileceksiniz...

Happy Milk’te kolsuz, yarım kollu ve uzun kollu modeller, beyaz, siyah, füme, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, mint, narçiçeği, fuşya, açık pembe, lacivert, lila, mor, petrol mavisi ve sarı renkleri ile sizi bekliyor. www.happymilk.com.tr ve eBebek mağazalarından satın alabilirsiniz.

Tişörtler: 44.90 TL – 69.90 TL

Bluzlar: 74.90 TL

Elbiseler: 89.90 TL

Gecelikler: 74.90 TL