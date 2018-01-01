Bebeğinizin hassas cildinde pişik oluştuysa endişelenmeyin, bir hata yapmadınız. Sık rastlanan bu durumdan korunmak için alınacak basit önlemler bu yazıda...

Bakmaya doyamadığınız minicik bedeni bazen kendinden beklenmeyecek büyük sorunlarla baş etmek zorunda kalabiliyor. Popo, kasık ve genital bölgesinde kızarıklıklar ve kabarıklıklar ile ortaya çıkan pişik de bunlardan biri...



Tıpta ‘ammonia dermatit’ olarak olarak bilinen pişik, her üç bebekten birinde en az bir kez görülüyor. Bebek dışkısında yer alan bakteriler, idrardaki amonyak, sıcak hava gibi nedenlerle ortaya çıkan pişiğe özellikle de hassas ciltli, fazla kilolu ve kalın giydirilen bebeklerde rastlanıyor.



Peki miniği bu sıkıntılı durumdan nasıl korursunuz?

Öncelikli çözüm bezini sık değiştirmek... Buna dikkat ederseniz cildinin temiz ve kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sürtünmenin neden olacağı tahrişi engellemek için de bebeğinize rahat ve bol giysiler giydirin.



Bezini değiştirirken ıslak mendil kullanıyorsanız bu ürünlerin parfüm içirmemesine dikkat edin. Eğer imkanınız varsa bebeğinizin genital bölgesini lavaboda ılık su ile ya da ılık su ile ıslatılmış pamukla silebilirsiniz.



Bezi ile bebeğinizin poposu arasında bir bariyer oluşturmak için ise pişik önleyici kremlerden faydalanmalısınız. Uzmanlar içeriğinden emin olmadığınız ürünleri sadece doğal olduğu inancıyla kullanılmamasını öneriyor.



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