"Radyo Bebek" yayında!

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İnternetten yayın yapan ilk anne ve bebek radyosu ile tanışın.

Türkiye’nin internetten yayın yapan ilk anne ve bebek radyosu Radyo Bebek’i ister bilgisayarınızda, ister iPhone uygulamasıyla dilediğiniz her yerde dinleyebilirsiniz. İnternetten yayın yapan Radyo Bebek, bebeklere özel olarak hazırlanmış içeriğiyle siz ve bebeğiniz için harika bir müzik ve masal kutusu... Klasik müzikten ninnilere, masallardan sevilen çocuk şarkılarına kadar dopdolu bir içeriğe sahip olan Radyo Bebek; evde, arabada, alışveriş merkezinde, özetle ihtiyacınız olan her yerde yanınızda! www.radyobebek.com ve https://itunes.apple.com/tr/app/radyo-bebek/id590955822?mt=8 'den ulaşabilirsiniz.

