Büşra Afşar Öktem, kısa süre önce hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Sevdikleri kendisi ve dört gözle beklediği oğlu Rafi için büyük bir sürpriz hazırlamıştı.

Yazı: Gülru İncuDubai’de yaşayan Büşra Afşar Öktem’in Radisson Blu Ortaköy’de gerçekleşen baby shower partisi unutulmaz anılara sahne oldu. Mori Events’in mor ve turkuaz konseptinde hazırladığı organizasyon konuklardan da tam not aldı. Dubai’de yaşayan kızına moral vermek ve unutulmaz bir anı yaşatmak isteyen annesi, kardeşleri ve arkadaşları onun için sürpriz bir babyshower partisi hazırladı. Rafi bebeğin çay partisi için mor ve turkuaz renklerin hakim olduğu bir konsept tasarlandı ve mekanda dört farklı alan düzenlendi. Tatlı büfesi, ‘foto booth’ alanı, anı ve hediye açma alanı aynı konsepte göre hazırlandı. Üzerinde annenin ve bebeğin isminin yazıldığı yastıklar ve balonların yanı sıra üzerinde bebek patikleri ve düğmelerin olduğu kurabiyeler, limonatalar, cupcake’ler, çikolatalar ve leylak rengi makaronlar parti konseptini yansıtıyordu. Aynı konsept masa düzeninde de unutulmadı. Masaya yerleştirilen çiçekler ve servis tabaklarında da mor kullanıldı. Büşra Afşar Öktem’in annesi ABD’de doğum yapmak isteyen kızı için esprili bir ‘foto booth’ hazırlamayı da ihmal etmemişti. Üzerinde Mom Airlines yazan uçakta Öktem, Boğaz Köprüsü, ay yıldız ve İstanbul manzarası ile simgelenen Türkiye’den kalkıp ABD bayrağı ve Özgürlük Anıtı’nın resmedildiği ABD’ye uçarken resmedilmişti. Hediye açma alanı ise bebek odasından ilham alınarak hazırlanmıştı. Büşra Hanım, bu alanda onun için gelen hediyeleri açtı ve misafirleriyle fotoğraf çektirdi. Organizasyonun fotoğraf çekimini ise Pastel Çerçeve üstlendi. Babyshower’ın maliyeti yaklaşık, 8 bin lira.