Bebeğinizin güne sağlıklı bir şekilde başlamasını sağlamak için anne sütünden kestiğiniz andan itibaren kahvaltı öğününe büyük bir özen göstermeniz gerekiyor.

Bebeğiniz artık anne sütü yanında ek gıdaya geçtiyse ve kahvaltılarını çok daha enerji içeren gıdalardan seçecekseniz size harika önerilerimiz var.



6 aylık bebek kahvaltısı

6 aylık bebek kahvaltısı artık bebeğinizin ek gıda ile tanışma dönemidir. Kahvaltı için seçeceğiniz gıdalar bebeğinizin damak zevkini oluştururken aynı zamanda ona gelişimi için destek verici özellikte olmalıdır.



6 aylık bebek kahvaltısı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

• Haşlanmış yumurtanın sarısı

• Bebe bisküvisi

• Çok ince çekilmiş ceviz içi

• Peynir

• Pekmez



Yapılışı:

3 adet bebe bisküvisi, az miktarda peynir, 1 çay kaşığı kadar ceviz ve 1 çay kaşığı pekmezi mama kabının içerisine koyun. Bu malzemeleri demlemiş olduğunuz ıhlamur çayı ile ıslatın. Ardından malzemeleri bir çatal yardımı ile ezin. Biraz koyu kıvamlı olmasına özen göstermelisiniz. Kalan ıhlamur çayını da içirirseniz çok daha uzun süre bebeğiniz tok kalmasını sağlayabilirsiniz.



7 aylık bebek kahvaltısı

Bebeğiniz artık ek gıdalar ile tanıştı. Hatta bu tanışıklık onun damak zevkini de geliştirdi. O halde 7 aylık bebek kahvaltısı hazırlamanızın vakti gelmiş demektir.



7 aylık bebek kahvaltısı tarifi

Malzemeler:

• 1 kibrit kutusu kadar süzme peynir

• Dövülmüş yarım ceviz

• 1 çay bardağı kadar bebek devam sütü. Eğer kendi sütünüz varsa devam sütü yerine kendi sütünüzü de ekleyebilirsiniz.

• 1 tatlı kaşığı reçel

• 3 adet bebe bisküvisi

• Yarım dilimden daha az olacak şekilde bebek ekmeği



Yapılışı:

Bir cezvenin içine yarısına kadar su koyarak kaynatın. Biraz ılınan bu su içerisine bebek devam sütünden 1 kaşık kadar koyun ve çay bardağında sütü hazırlayın. Mama kasesinin içerisine peynir, reçel, ceviz, bebek ekmeği ve bebe bisküvisini koyup üzerine hazırladığınız sütü ekleyin. Kaşık ya da çatal yardımı ile katılığı gidene kadar ezin ve karıştırın.







8 aylık bebek kahvaltısı

8 aylık bebek kahvaltısı için anne sütünün ağırlıkta olduğunu unutmamalısınız. bebeğinizin sekizinci ayında damak zevkinin gelişmesi için yeni gıdalara yönelmekte fayda olacaktır. Fakat bunu gerçekleştirirken 3 gün kuralına uyarak bebeğinizin yeni gıdalara alerjilerinin olup olmadığını kontrol etmelisiniz. 8. Aya gelmiş bebeğinizin öğünlerini hazırlarken kıvamını ve içindeki pütür miktarını da arttırmalısınız.



8 aylık bebek kahvaltısı tarifi

Malzemeler:

• 1 yemek kaşığı irmik

• Yarım çay bardağı su

• 1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı

• 1 tatlı kaşığı kadar pekmez

• 3 adet bebe bisküvisi

• 1 tatlı kaşığı bebek lor peyniri

• 1 çay kaşığı kadar tereyağı

• 1 yemek kaşığı ev yapımı meyve püresi

• 1 Türk kahvesi fincanı kadar taze demlenmiş ıhlamur çayı



Yapılışı:

Su ve irmiği cezvede koyulaşana kadar pişirin. Muhallebi kıvamı almasını bekleyin. Bir havan içerisinde cevizi iyice ezin. Lor, yumurta sarısı ve bisküvileri bir çatal yardımı ile iyice ezin. Ihlamuru bir kaseye alın ve içine ezilen malzemeleri koyun. Üzerine kıvamını ayarlamak sureti ile irmikli muhallebiden ekleyin. Kalan diğer malzemeleri de ekleyin. Eğer irmikli muhallebiniz artarsa onu öğle önünde kullanabilirsiniz.



9 aylık bebek kahvaltısı

9 aylık bebek kahvaltısı menünüz günden güne zenginleşiyor öyle değil mi? Bebeğinizin artık hemen hemen tüm gıdalar ile tanışması gerçekleşmiş olmalı. O halde gelin menüyü biraz daha zenginleştirelim.



9 aylık bebek kahvaltısı tarifi

Malzemeler:

• 1 adet haşlanmış yumurtanın sarısı

• 1 adet domates

• 2 adet tuzu alınmış zeytin

• 1 adet kibrit kutusu büyüklüğünde tuzu alınmış peynir

• 1 dilim tam tahıllı buğday ekmeğinin içi

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı



Yapılışı:

Haşlanmış yumurta sarısını bir kase içerisinde ezin. Domatesin kabuğunu soyun ve cam rende yardımı ile rendeledikten sonra yumurtanın içine ekleyin. Zeytini çok küçük olacak şekilde doğrayın. Ardından peyniri de ezin ve karışıma ekleyin. Son olarak ekmeği küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine zeytinyağı gezdirerek diğer malzemeler ile karıştırın.



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