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11 aylık oğlum için doğduğu günden beri yastık kullanıyorum. Bebeklerde iki yaşından önce yastık kullanılmaması gerektiğini okudum. Bu doğru bir bilgi mi?

Her ne kadar anne-babalar bebeklerinin yastıksız rahat etmediklerini düşünseler de iki yaşın altındaki bebekler aslında yastığa ihtiyaç duymaz. Üstelik konunun rahatsızlık boyutunun ötesinde yastık, bebeklerde boğulma riskini arttırabilir. Bu nedenle iki yaşından önce ya yastık kullanılmamalı ya da çok ince yastıklar tercih edilmeli. Eğer bebeğiniz yastıksız uyuyorsa yastık konusunda ısrarcı olmayın. Bebek nasıl rahat uyuyorsa o tercih edilmeli. Eğer bebeğinizi yastıkla tanıştırmak istiyorsanız küçük ve sert yapıda bir yastık seçin ve mutlaka bu yastığı bebeğinizin beşiğine sabitleyin. Bunun dışında yastık kullanmış olmanız bebeğin gelişim sürecine zarar vermez. Sadece yastık bebekler için gerekli bir materyal değildir.

Avrasya Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Ali Talay







Beş aylık kızımın kulakları kepçe. Büyüdükçe düzelme ihtimali var mı? Bu yaş döneminde kepçe kulak için ne gibi bir tedavi yöntemi uygun olur?

Kepçe kulak deformitesi doğuştan gelen bir rahatsızlıktır ve genellikle bebek doğduğu anda fark edilir. Kepçe kulak sorunu olan bebeklerin kulak kıkırdakları çok ince ve elastiktir. Bu nedenle doğumdan sonraki erken dönemde elastik bandaj, bantlar veya çeşitli aparatlar kullanılarak kulak şeklinde düzelme sağlanabilir. 1-2 haftalık bebeklerde iki haftalık tedavi yeterli olurken, 5-6 aylık bebeklerde bu süre dört aya kadar uzar. Fakat dört aylık kullanımdan sonra düzelme olmazsa ısrar edilmemelidir. Erken aparatlı tedavi şansını kaçırmış çocuklar için en iyi tedavi ise; ilkokula başlamadan yani altı yaşında cerrahi olarak düzeltilme yapılmasıdır. Bu ameliyat daha sonraki yıllarda da yapılabilir ancak çocuğun arkadaşları tarafından, kulakları yüzünden alay konusu edilmemesi için 5-6 yaşında ameliyat edilmesi en idealidir. Sizin çocuğunuzda da dört ay kadar aparat deneyip düzelmezse altı yaşına kadar bekleyip ameliyat edilmesi uygun olur.

Memorial Ankara Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu







Bir aylık oğlum kaka yapmakta zorluk çekiyor. Hatta 4-5 günde bir kaka yaptığı oluyor. Bu durumun sütümle ya da benim yediklerimle ilgisi olabilir mi?

Bebeğin kabızlığının sütünüzle ya da yediklerinizle ilgili olma ihtimali düşük. Bu ihtimali düşünmeden önce sütünüz yeterli mi, kilo alımı normal mi; bunlara bakılması ve ayrıntılı bir muayene yapılması gerekir. Kabızlığın ne zaman başladığı, kakasının sert mi yumuşak mı, kanlı mı olduğu gibi bilgiler önemli. Bütün bu bilgiler ve muayene sonrası çıkacak sonuca göre hareket etmenizde fayda var. Kabızlığa eşlik edebilecek önemli hastalıklar da olabileceği için öncelikle bir çocuk doktoruna başvurmanızı öneririm.

Acıbadem International Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla



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