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1.5 aylık bebeğimin gözlerinde sarı renkli akıntı, çapaklanma ve sulanma oluyor. Gözyaşı kanalına masaj yapmama rağmen pek olumlu bir etkisini görmedim. Bu durum zamanla düzelir mi?

Gözyaşı kanalının doğumsal tıkanıklığı akıntı, çapaklanma ve sulanma yapabilir. Ancak yenidoğanda sulanma; körlükle sonuçlanabilen doğumsal glokom, çapaklanma ise ciddi yenidoğan konjonktiviti belirtileri arasında yer alır. Bu nedenle bu şikayetler varsa mutlaka bir göz doktorunun muayenesi acilen gerekmektedir. Gözyaşı kanalının doğumsal tıkanıklığı yenidoğanların yaklaşık yüzde beşinde görülür. Doğumdan sonraki ilk birkaç haftada gözyaşı göllenmesi, dışarı akması, gözyaşı kesesine baskıyla reflü ve çapaklanma atakları ile kendini gösteren bu durum, olguların yüzde 70’e yakınında ilk üç ayda, yüzde 90’ında ise ilk bir yılda kendiliğinden düzelir. Bu hastalarda gözyaşı kanalını açmaya yönelik masaja göz doktorunuzdan öğrenebileceğiniz doğru teknikle, etkin biçimde devam etmeniz çok önemli. Kendiliğinden ya da masajla açılmayan tıkanıklıklarda ise ilk tedavi seçeneği sondalamadır. Genel anestezi altında yapılan bu işlemin amacı burun içine açılan gözyaşı kanalının alt ucuna ulaşmak ve tıkanıklığa sebep olan dokuyu delerek açmaktır.

Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi, Op. Dr. Rengin Aslıhan Sönmez







Bir yaşındaki bebek için emzirme sıklığı ne olmalı? Kızım geceleri sık sık uyanıyor ve emmese bile memede kalmak istiyor. Nasıl bir yaklaşım doğru olur?

Bir yaşına giren bebekler gün içerisinde ek gıda ile takviye almaya başladıkları için geceleri bir veya iki kez emzirilebilir. Bebeklerin diş çıkarma döneminde meme istekleri artabilir. Yeterli düzeyde beslenemediklerinde veya psikolojik olarak anneyi yanlarında istediği zamanlarda da memede uyuyakalabilirler. Bebek eğer memede kalmak istiyorsa bu durumda yapmanız gereken sabırlı bir tutum sergilemektir. Bunun dışında dikkatini başka yöne çekerek emzirme işlemini unutturabilirsiniz. Özellikle bu davranışı geceleri sergiliyorsa onun sırtını okşayabilir, yumuşak bir ses tonuyla artık meme emmenin sonuna geldiğinizi anlatabilirsiniz. Tutarlı olduğunuz sürece bebeğiniz zamanla bu davranışını bırakacaktır.

Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uzman Dr. Ersin Sarı







Altı aylık bebeğimin soğuyan havalarla birlikte burnu da sık sık tıkanmaya başladı. Bu durum hem huzursuz olmasına sebep oluyor hem de iştahını ve uykusunu da etkiliyor. Burun tıkanıklığına karşı neler yapabilirim?

Altı aylık bebekte burun tıkanıklığı için çok fazla ilaç kullanmayı tercih etmiyoruz. Öncelikle ortamı nemlendirmek önemli. Nebülizatör denen aletin içine serum fizyolojik koyup buhar üreterek çocuğun burnuna yakın tutarsanız solunum yolunu nemlendirebilirsiniz. Ayrıca serum fizyolojik damlalardan burnuna damlatabilirsiniz. Serum fizyolojikten biraz daha tuzlu deniz suyu burun spreyleri de etkili olabilir. Yatağın çevresine, çocuğa uygun birtakım bitkisel aromatik damlalar uygulayarak da burun tıkanıklığına çözüm üretebilirsiniz. Ayrıca banyo yaptırmak da burun tıkanıklığına iyi gelir. Bunlar işe yaramazsa doktor önerisiyle ilaç niteliğindeki burun damlalarını kullanmak gerekebilir.

Acıbadem International Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uzman Dr. Şeyma Ceyla Cüneydi



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